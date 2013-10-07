دومین برد ایران برابر مکزیک به دست آمد/ شاگردان اکبری صدرنشین شدند

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از مسابقات والیبال زیر 23 سال قهرمانی جهان عصر امروز دوشنبه در برزیل پی گرفته شد که در نخستین دیدار تیم‌های ایران و مکزیک به مصاف یکدیگر رفتند. در این بازی که در شهر اوبرلانیدا برگزار شد تیم ایران برابر حریف خود به برتری دست یافت و در صدر جدوه رده‌بندی گروه B ایستاد.

شاگردان پیمان اکبری در این بازی با حساب 3 بر صفر و با امتیازات 21 بر 12، 21 بر 10 و 21 بر 14 برابر حریف خود به برتری دست یافتند. این دومین برد تیم کشورمان در رقابتهای زیر 23 سال قهرمانی جهان بود. بدین ترتیب تیم ایران با کسب 6 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی گروه B قرار گرفت.