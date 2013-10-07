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۱۵ مهر ۱۳۹۲، ۱۸:۰۴

والیبال زیر 23 سال قهرمانی جهان - برزیل؛

دومین برد ایران برابر مکزیک به دست آمد/ شاگردان اکبری صدرنشین شدند

دومین برد ایران برابر مکزیک به دست آمد/ شاگردان اکبری صدرنشین شدند

تیم والیبال زیر 23 سال ایران در دومین مسابقه خود در رقابتهای قهرمانی جهان برابر مکزیک برنده شد و در صدر جدول رده‌بندی گروه B قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از مسابقات والیبال زیر 23 سال قهرمانی جهان عصر امروز دوشنبه در برزیل پی گرفته شد که در نخستین دیدار تیم‌های ایران و مکزیک به مصاف یکدیگر رفتند. در این بازی که در شهر اوبرلانیدا برگزار شد تیم ایران برابر حریف خود به برتری دست یافت و در صدر جدوه رده‌بندی گروه B ایستاد.

شاگردان پیمان اکبری در این بازی با حساب 3 بر صفر و با امتیازات 21 بر 12، 21 بر 10 و 21 بر 14 برابر حریف خود به برتری دست یافتند. این دومین برد تیم کشورمان در رقابتهای زیر 23 سال قهرمانی جهان بود. بدین ترتیب تیم ایران با کسب 6 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی گروه B قرار گرفت.

کد مطلب 2151124

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