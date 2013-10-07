قانون حاکم بر همه رفتارهای ما در نیروهای مسلح است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مراسم معارفه رضا طلایی نیک به عنوان معاون امور حقوقی وزارت دفاع در مجلس که امروز دوشنبه در وزارت دفاع برگزار شد، گفت: جایگاهی که نیروهای مسلح ما در عرصه داخلی و خارجی دارند و شأنی که باید داشته باشند، بسیار مهم است.

وی ادامه داد: هر چقدر نیروهای مسلح در چشم جامعه عزیز باشند، جامعه از تهدیدات مصون خواهد بود، چون عقبه استراتژیک نیروهای مسلح مردم هستند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به اهمیت نیروهای مسلح در عرصه خارجی پرداخت و گفت: افزایش قدرت نیروهای مسلح در عرصه بیرونی باعث می شود که اقتدار نظام بالاتر رود که این ترجمانی است از قدرت بازدارندگی.

دهقان با بیان اینکه وزارت دفاع بخشی از نیروهای مسلح است، ادامه داد: توجه ما بر این معنا است که قدرت را در جنبه سخت و نرم همزمان تامین کنیم در ضمن به تولید تجهیزاتی که در هر میدانی بر هر دشمنی پیروز شویم توجه کنیم.

وی در ادامه به اهمیت معاونت حقوقی وزارت دفاع پرداخت و گفت: معاونت حقوقی بایستی از جایگاه اعتباری برخوردار باشد تا بتواند در مراجع حقوقی از حقوق نیروهای مسلح دفاع کند، ما پرونده های قضایی در داخل و خارج بسیار داریم که بایستی بتوانیم از آن پرونده ها دفاع کنیم.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه بایستی مناسبات متین و اطمینان‌بخش بین وزارت دفاع، مجلس و قوه مجریه و قوه قضائیه وجود داشته باشد، افزود: کانال اجرایی ما با مراجع اجرایی، قضایی و مقننه از طریق این معاونت تعریف می شود.

دهقان ادامه داد: آقای طلایی نیک سابقه طولانی در قانون گذاری، فعالیت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و در سپاه دارد که این ظرفیت خوبی برای انجام وظایف در این معاونت ایجاد می کند.

وی در ادامه به اهمیت رعایت قانون در نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: بر همه رفتارهای ما در نیروهای مسلح قانون حاکم است. اگر قانون و انضباط رعایت شود، می توان انتظار رشد و توسعه داشت و عدم تمکین و محترم شمردن قانون هر سیستم و نظامی را با مشکل روبرو می‌کند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ادامه داد: ما امتیاز دیگری هم داریم و آن فرماندهی مقام معظم رهبری است و ایشان نقطه اتکاء، افتخار و تمایزبخشی است برای نیروهای مسلح در این برهه از تاریخ.