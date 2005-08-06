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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۹:۳۷

كاپ اخلاق مسابقات كشوري نيو كونگ فو بانوان به خراسان رسيد

كاپ اخلاق مسابقات كشوري نيوكونگ فو بانوان به خراسان رضوي اعطاء شد.

به گزارش خبرنگار" مهر" درمشهد چهارمين دوره اين مسابقات دردوره سني نونهالان ونوجوانان درتهران درحالي به پايان رسيد كه 200 شركت كننده ازكل كشوردرآن حضورداشتند وزهرا عيدي دررده سني نوجوانان وزن هفتم توانست مدال طلا مسابقات انفرادي را ازآن خود كند.
دراين گزارش آمده است: دروزن پنجم رده نوجوانان مدال نقره مسابقات انفرادي به نسرين معيني نسب ومقام سوم رده نونهالان وزن چهارم به مرضيه باستاني تعلق گرفت. نونهالان خراسان رضوي در اوزان دوم توسط فهيمه منوريان، سوم توسط مهلا شيردل و وزن پنجم انفرادي نيزتوسط زهرا شجاع به كسب مدال برنزشدند.

کد مطلب 215114

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