به گزارش خبرنگار مهر، حسن اختری، رئیس مرکز افکارسنجی مهر، بعد از ظهر امروز در آئین افتتاح مرکز افکارسنجی مهر که با حضور محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مدیران و اصحاب رسانه و نیز نمایندگان افکارسنجی در این خبرگزاری برگزار شد با اشاره به اینکه از مرداد سال گذشته با موافقت مدیر عامل این خبرگزاری کار مرکز افکارسنجی را به صورت عملیاتی در آوردیم گفت در نخستین اقدام بر روی مراکز موجود مطالعه ای دقیق انجام شد.

وی با اشاره به اینکه مراکز دارای مجوز و رسمی افکار سنجی در کشور کمتر از 10 مرکز است، افزود: البته این رقم به جز مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی است و ما توانستیم در این مدت ضمن مطالعه دقیق از تجارب این مراکز رسمی استفاده کرده و خواستار اولیه مرکز را چیده و پیشنهاد دهیم.

رئیس مرکز افکار سنجی مهر با بیان اینکه یک تیم فعال برای انجام کار تعریف کردیم، عنوان کرد: دو شاخص را برای دعوت از همکارانمان در نظر گرفتیم؛ شاخص اول به کار گیری نیروهای علمی با مهارتهای بالا که در پرونده کار خود تجارب مراکز افکار سنجی دیگر را نیز داشتند را جذب کردیم و در شاخص دوم پرسشگران توانمند و ناظر همزمان با تجهیز مرکز جذب شدند.

اختر با اشاره به اینکه مرکز افکارسنجی مهر به لحاظ سازمانی مشابه سازمان هلال احمر یا سازمان جهاد سازندگی سابق اداره می شود، عنوان کرد: با تعیین هر پروژه مراحل تحقیقاتی آن انجام می شود و بسته به نوع پرژوه تعداد افراد تعیین خواهند شد، در صورتی که پروژه های سراسری و در تمام کشور عملیاتی باشد بیش از 100 نفر مشغول به کار خواهند شد.

وی با بیان اینکه در 14 ماه اخیر توانستیم پروپوزال 21 طرح اولیه را ارائه دهیم ادامه داد: از 21 طرح اولیه 14 طرح منجر به انجام شد به طوری که به طور متوسط ماهی یک گزارش عملیاتی شده است.

اختری درباره روش انجام افکارسنجی گفت: روشی که در این مرکز اعمال می شود به شیوه حضوری و میدانی، مصاحبه تلفنی و اینترنتی با استفاده از فضای مجازی است.

اختری افزود: آذر ماه امسال نیز مرکز افکار سنجی خبرگزاری مهر اولین نشست علمی با همکاری هیاتهای علمی و روسای مراکز نظرسنجی برگزار خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه می توانیم نظر سنجی ها بین المللی انجام دهیم که این امر با در دسترس بودن کد کشورها امکان پذیر است گفت: در صورتی که وزارت خارجه یا سایر دستگاههای حاکمیتی بخواهند ما این آمادگی را داریم که نظرات مردم در کشورهای دیگر در موارد مختلف کسب کنیم همانطور که کشورهای غربی در موضوعات مختلف نظرسنجی می کنند.

مدیر مرکز افکارسنجی مهر، با تاکید بر اینکه تلاش کردیم با همه مراکز نظر سنجی رابطه خوبی داشته باشیم ، خاطرنشان کرد: توانستیم با برخی از مراکز نظرسنجی افکار تفاهم نامه های مشترک امضا کنیم.

اختری با اشاره به اینکه شاید برای اولین بار در مرکز افکارسنجی مهر این اتفاق افتاد که نتیجه نظرسنجی هایی که کار فرمای آن خبرگزاری مهر بود منتشر شد گفت: این امر ضمن آنکه موجب اعتماد سازی بین مخاطبان می شود بلکه نشاندهنده اعتماد ما به نظر سنجی انجام شده است، در عین حال می تواند پیشنهادات متخصصین و اساتید را برای اصلاح روند کار جلب کند.

وی با تاکید بر اینکه تلاش کردیم این مرکز استقلال خود را حفظ کند خاطرنشان کرد: اینکه مراکز علمی و تحقیقاتی استقلال عمل داشته باشند امری ضروری است؛ مرکز افکارسنجی مهر نیز آخرین نظرسنجی خود را که درباره انتخابات ریاست جمهوری بود در 21 خرداد انجام داد و آن را به صورت کتابچه برای کاندیداهای ریاست جمهوری ارسال کرد

رئیس مرکز افکارسنجی خبرگزاری مهر، در پایان ضمن اشاره به اینکه مراکز افکارسنجی در سطح ملی باید اقدام به تربیت پرسشگران حرفه ای کنند تا ایجاد اشتغال کرده و به مراکز افکارسنجی کمک کنند عنون کرد وقت آن رسیده که سیاست گذاران و مراکز اجرایی نسبت به افکار عمومی توجه بیشتری داشته باشند چرا که نظام ما یک نظام مردم سالار دینی است.