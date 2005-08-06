جانباز 50 درصد كرجي: مي خواهم 3000 كيلومتر را براي رساندن پيام مظلوميت چهارديپلمات ايراني ركاب بزنم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" عباس طاهري جانباز 50% كرجي كه ده سال نيز در اسارت رژيم بعث عراق بوده است حركت خود را براي طي كردن مسيري 3000 كيلومتري در شهرهاي مختلف كشور براي رساندن پيام مظلوميت چهارديپلمات ربوده شده ايراني پيش از ظهر امروز از كرج آغاز كرد و در اولين گام پس از حضور در ميدان وليعصر ضمن امضاي طومار حركت مردمي براي پيگيري سرنوشت چهارديپلمات ربوده شده ايراني در جمع خبرنگاران گفت: متاسفانه در طول اين سالها دولتهاي كشورمان در زمينه پيگيري سرنوشت سيد محسن موسوي، تقي رستگار مقدم، احمد متوسليان و كاظم اخوان كه 23 سال پيش در لبنان توسط عوامل اسرائيل ربوده شده اند كم كاري كرده اند.

وي افزود: از آنجايي كه هر مشكلي براي هر تبعه ايراني در خارج از كشور پيش بيايد وزارت امور خارجه بايد آن را پي گيري كند من حتي خودم چندين بار در طي سالهاي گذشته به اين وزارتخانه مراجعه كردم اما هيچ پاسخ روشني از آنها نشنيدم.

طاهري با بيان اينكه خود ده سال در اسارت بوده و طعم تلخ اسارت را به درستي مي داند گفت: اسارت چهارديپلمات ايراني در زندان هاي رژيم صهيونيستي مسئله اي است كه در طول اين سالها مثل خوره اي به جان من افتاده و همواره از هر طريق در پي اين بوده ام كه اين مسئله را پيگيري كنم و به همين جهت امسال در طول ايام عيد نيز براي انجام اين حركت اقدام كردم اما لاستيك دوچرخه ام تركيد و تاكنون درگير اين مسئله بوده ام كه امكانات خوبي براي دوچرخه ام فراهم كنم تا بتوانم اين حركت نمادين را براي رساندن پيام مظلوميت چهارديپلمات ايراني انجام دهم.

وي با بيان مثالهايي از ساير كشورهايي كه از آنها در كشورهاي ديگر گروگانگيري شده است افزود: معمولا وقتي از كشوري فردي در هر كجاي جهان به گروگان گرفته شود بالاترين مقامات مسئول آن كشور سرنوشت او را پيگيري مي كنند و معمولا پيگيري هاي منسجم نيز به نتيجه رسيده است و به همين جهت تاكيد ما نيز بر اين است كه با پيگيري هاي مستمر و فشار افكار عمومي مجامع بين المللي نسبت به اين مسئله حساسيت پيدا كرده و سرنوشت چهارديپلمات مظلوم ما را پيگيري كنند چرا كه آنها اگر بدانند ملت ايران به صورت جدي خواهان روشن شدن سرنوشت چهار هموطن خود هستند وضعيت و عملكرد آنها نسبت به امروز بسيار متفاوت خواهد بود.

طاهري با تشريح نحوه سفر خود به شهرهاي مختلف كشور كه به گفته او يك ماه به طول خواهد انجاميد گفت: پس از بازگشت از اين سفر يكماه و ركاب زدن 3000 كيلومتري قصد دارم كه با مقامات مسئول كشورمان ديدار كرده و از آنها بخواهم كه با جديت سرنوشت چهارديپلمات كشورمان را پيگيري كنند.

گفتني است جانباز 50% كرجي در سفر يكماهه خود به نقاط مختلف كشور از شهرهايي همچون تهران، كرج، قزوين، آوج، همدان، كنگاور، كرمانشاه، كرند، قصر شيرين، ايوان، صالح آباد، مهران، دهلران، انديشمك، اهواز، خرمشهر، بندر ماهشهر، رامهرمز، سرخون، شهركرد، اصفهان، ميمه، دليجان و قم خواهد گذشت.