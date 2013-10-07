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۱۵ مهر ۱۳۹۲، ۱۸:۵۷

شکنجه مخالفان در بحرین ادامه دارد

شکنجه مخالفان در بحرین ادامه دارد

منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین از ادامه شکنجه مخالفان در مراکز امنیتی آل خلیفه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، جمعیت الوفاق با صدور بیانیه ای اعلام کرد:اعضای گروهی که به اتهام واهی به همراه داشتن پنج تُن مواد منفجره بازداشت شده اند در معرض شدیدترین شکنجه ها قرار دارند.

در این بیانیه آمده است: این افراد در شرایط بسیار بد به سر می برند و نشستن یکی از اعضای این گروه بر روی صندلی برقی گواه شکنجه جسمی آنهاست.

الوفاق بیان کرد: وکلا و منابع حقوقی از سخنان اعضای این گروه در دادگاهی در بحرین درباره شکنجه شدید برای اعتراف گیری اشاره کرده اند که قاضی توجهی به موضوع نکرده و این خود نشانه ناعادلانه بودن دستگاه قضایی است.

کد مطلب 2151161

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