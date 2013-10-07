شکنجه مخالفان در بحرین ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، جمعیت الوفاق با صدور بیانیه ای اعلام کرد:اعضای گروهی که به اتهام واهی به همراه داشتن پنج تُن مواد منفجره بازداشت شده اند در معرض شدیدترین شکنجه ها قرار دارند.

در این بیانیه آمده است: این افراد در شرایط بسیار بد به سر می برند و نشستن یکی از اعضای این گروه بر روی صندلی برقی گواه شکنجه جسمی آنهاست.

الوفاق بیان کرد: وکلا و منابع حقوقی از سخنان اعضای این گروه در دادگاهی در بحرین درباره شکنجه شدید برای اعتراف گیری اشاره کرده اند که قاضی توجهی به موضوع نکرده و این خود نشانه ناعادلانه بودن دستگاه قضایی است.