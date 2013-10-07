طرح جامع ازدواج در اردبیل نیازمند بررسی کارشناسی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس دست باز عصر دوشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان اردبیل اضافه کرد: طرح جامع ازدواج در راستای تسهیل ارزواج و استحکام خانواده تهیه و تدوین شده اما باید قبل از اجرا مورد مطالعه بیشتر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تبلیغ و ترویج ازدواج باید با ظرافت های خاص و تخصص های لازم صورت پذیرد، متذکر شد: ازدواج موفق و آسان زمینه ساز خانواده های سالم و در نتیجه جامعه سالم است و برای تحقق این مهم همکاری و همدلی دستگاه های اجرایی ضروری است.

معاون استاندار اردبیل افزایش آمار ازدواج را با کاهش بزهکاری و ناهنجاری های اجتماعی مرتبط دانست و تاکید کرد: تلاش برای تحقق این امر آسمانی و دینی استحکام خانواده ها و جامعه را بدنبال دارد.

وی افزود: جوانان قشر فعال جامعه محسوب می شوند و ساماندهی این قشر و رفع موانع پیش روی ازدواج و اشتغال جوانان نیازمند برنامه ریزی همه جانبه و منطبق با ارزشهای اسلامی است.

دست باز از دستگاه های اجرایی عضو ستاد ساماندهی امور جوانان خواست با توجه به آغاز هفته ازدواج برنامه های پیشنهادی مصوب خود را در این بخش را به اجرا در آورند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل نیز در این جلسه حوزه فرهنگ را مناسب ترین بستر در ترویج ازدواج عنوان کرد و ادامه داد: در امر ازدواج موانع و مشکلات متعددی وجود دارد که تغییر و دگرگونی ارزش ها و تفاوت معیارهای جوانان در ازدواج از جمله مشکلات مهم به شمار می آید.

احد پازاج مصرف گرایی، تجمل گرایی، افزایش انتظارات و توقعات، گسترش تشریفات ازدواج، تاثیر جهیزیه و مهریه بر افزایش منزلت اجتماعی، تغییر ساختار خانواده، فقدان فرصت های شغلی مناسب، مسئله مسکن و... را از جمله مسائل مهم و تاثیرگذار در تعویق ازدواج برشمرد.

وی با بیان اینکه باید از ظرفیت و توان کارشناسی و علمی برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تامین و تهیه بسته‌های فرهنگی درخصوص ازدواج استفاده کنیم، عنوان کرد: با توجه به آمارهای اخیر و مشکلات مالی و فرهنگی جامعه درخصوص ازدواج جوانان سعی شده برنامه ها و مصوبات کاربردی در این جلسات مطرح شود تا بتوان پاسخگوی دغدغه های در حوزه بود.