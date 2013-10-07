به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مطاف عصر دوشنبه در نشست ستاد استقبال از ضریح خیمه‌گاه حضرت ابوالفضل(ع) در استانداری بوشهر با بیان اینکه برخی از رزمندگان و فرماندهان دفاع مقدس در بازسازی عتبات عالیات نقش دارند اظهار داشت: در راستای نظافت و غبارروبی و بازسازی عتبات عالیات رزمندگان و فرماندهان دوران دفاع مقدس چشمگیری دارند که راه‌اندازی ستاد عتبات عالیات در همین راستاست.

وی با بیان اینکه توسعه و بازسازی حرم‌های مطهر ائمه اطهار(ع) مهم و متبرک است تصریح کرد: استان بوشهر اخیرا به این موضوع ورود کرده و اقدامات ارزنده‌ای تاکنون انجام داده است.



رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان بوشهر از واگذاری ساخت ضریح خیمه‌گاه حضرت ابوالفضل(ع) به استان بوشهرخبرداد و افزود: این ضریح اکنون بیش از 20 درصد پیشرفت دارد و با همه توان برای تکمیل این ضریح اهتمام می‌ورزیم.



مطاف تصریح کرد: این ستاد در خصوص جمع‌آوری کمک‌های مردمی، نذورات، طلاجات و ... و همچنین در اعزام نیروی انسانی تاکنون کارهای خوبی انجام داده است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان بوشهر با بیان اینکه برای ساخت این ضریح بیش از 20 میلیارد ریال نیاز است، افزود: کارگاه ساخت این ضریح تاکنون در شیراز بوده که هفته آینده وارد بوشهر می‌شود و مردم و مسئولان استان به گرمی به استقبال این ضریح خواهند رفت.

وی بیان کرد: برای ساخت این ضریح شش ماه زمان صرف خواهد شد .