بوستان ملت مشهد بهترین نقطه برای اقدامات فرهنگی پیشگیرانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسانرضوی گفت: بوستان ملت با توجه به موقعیت ویژهای که به لحاظ جغرافیایی دارد یکی از بهترین مکانهایی است که میتواند برای اقدامات فرهنگی پیشگیرانه مورد استفاده قرار بگیرد.
حسین مولوی نسب در بازدید از نمایشگاه کاهش آسیب بوستان ملت در مشهد اظهار کرد: در کنار این بوستان بوستانهای دیگری مانند بوستان کوهسنگی در سطح شهر مشهد وجود دارد که میتوانند در جذب مخاطب برای اقدامات فرهنگی بسیار موفق باشند و شهرداری از این موقعیتها بسیا خوب استفاده میکند.
سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسانرضوی تصریح کرد: اصولا در هر زمینهای پیشگیری به سایر اقدامات مقدم است و این اقدامات هم میتواند مخاطبان را به خود جذب کرده و جنبه آگاهسازانه و مفرح داشته باشد و هم میتواند با روشهای پیشگیرانه هزینه های درمان آسسیبهای اجتماعی را کاهش دهد.
لزوم استمرار برنامههای کاهش آسیب در سطح شهر مشهد
جانشین پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسانرضوی گفت: برنامههای فرهنگسازانه که برای پیشگیری از آسیب در نظر گرفته شده است باید استمرار داشته باشد تا اثرات خود را نمایان کند.
علیرضا نصرآبادی در حاشیه بازدید از نمایشگاه کاهش آسیبهای اجتماعی بوستان ملت در مشهد اظهار کرد: مواردی که به صورت نقاشی و با خلق زیباییهای بصری در این نمایشگاه وجود دارند میتوانند در انتقال پیام به مخاطبان بسیار موثر باشند.
جانشین پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسانرضوی تصریح کرد: در بسیاری از موارد افراد به دلیل نا آشنایی به حیطه آسیبهای اجتماعی وارد میشوند به عنوان مثال دیده شده است که برخی از دانشجویان به دلیل متراکم شدن دروس و یا برخی از بانوان به دلایلی مانند لاغری رو به مصرف مواد مخدر آوردهاند.
نصرآبادی با اشاره به غرفههایی در نمایشگاه که نشانگر زندگی قدیم مردم شهر مشهد است بیان کرد: این غرفهها به جوانان نشان میدهند که زندگی امروزه تا چه حد راحتتر اززندگی گذشته است و باید قدر این امکانات و راحتی را بدانند و فرصتهای خود را با افتادن در دام آسیبهای اجتماعی از دست ندهند.
آموزش مهارت های زندگی شیوه ای ساده برای پیشگیری از وقوع جرم
دادیار اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم داسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی گفت: آموزش مهارت های زندگی یکی از شیوه هایی است که به صورت بسیار ساده از وقوع جرم پیشگیری می کند.
محمد بخش محبی در حاشیه بازدید از نمایشگاه کاهش آسیبهای اجتماعی بوستان ملت در مشهد اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه هایی با مضمونهای کاهش آسبی میتواند مردم به ویژه جوانان را با حساسیت مسئولان شهری آشنا کرده و از این طریق در کاهش آسیبهای اجتماعی نقش داشته باشد.
دادیار اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم داسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی تصریح کرد: در بسیاری از موارد وقتی مردم متوجه مسئولیت پذیری مسئولان شهری و دغدغهمندی آنها میشوند به نوعی سعی میکنند در اهدافشان آنها را یاری دهند.
محبی گفت: در برخی از موارد اقداکات فرهنگ سازانه و پیشگیرانهای که شهرداری انجام میدهد فصلهای مشترکی با سایر ارگانها به ویژه نیروی انتظامی و دادگستری دارد که در این زمینهها دادگستری حاضر به همکاری با شهرداری است.
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