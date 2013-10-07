خطبه عقد 550 زوج در اتاق عقد امامزادگان البرز جاری شد/ ایجاد فضای شاد به جای اندوه در بقاع متبرکه

حجت‌الاسلام ابوالفضل بنی‌احمدی، مدیرکل اوقاف امور خیریه استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 550 زوج جوان در اتاق‌های عقد امامزادگان استان پیمان آسمانی بستند، گفت: سه سال قبل با وجود مخالفت ها و مشکلات فراوان تصمیم گرفتیم در جوار امامزادگان که منبع فیوضات معنوی و نشاط باطنی هستند، فضایی را ایجاد کنیم که همراه با نشاط طلیعه یک زندگی همراه با معنویت را ایجاد کنند تا جوانان ما با بهره گیری از انوار مقدس امامزادگان زندگی را آغاز کنند که الگویش پیوند آسمانی دو دلیل خلقت حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) باشد.

وی افزود: اکنون سه سال از این رخداد مبارک می گذرد و بیش از 550 زوج جوان در کنار این بقاع متبرکه پیمان ازدواج بستند.

حجت‌الاسلام بنی‌احمدی همچنین معتقد است باید فضای گریه و اندوهی که متاسفانه چند سالی است در کنار امامزادگان و در بقاع متبرکه حاکم شده است، شکسته شود و همانگونه که رهبر معظم انقلاب تاکید دارند، این اماکن به قطب های فرهنگی تبدیل شده و یک فضای شاد معنوی ایجاد شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز ادامه داد: اگر در ادیان مختلف، عبادتگاه ها مکانی برای شروع زندگی مشترک است در فرهنگ اسلامی هم مساجد و مکان های متبرک از هزار و 400 سال پیش محل تجمع، مشورت و حتی پیمان آسمانی ازدواج بوده است، ما سعی کردیم این سنت احیا شود و خدا را شاکریم که ما در این زمینه آغازگر بودیم و استان‌های دیگر کشور به خصوص ادارات اوقاف و امور خیریه از این طرح الگو گرفتند و دستورالعمل آن از سازمان اوقاف و امور خیریه کشور برای استان ها صادر شد، حتی این روزها در شهر کرج شاهد برپایی اتاق عقد در کنار مزار شهدای گمنام یا حسینیه ها و تکایا هستیم.

وی درباره اینکه چه تعداد از این ازدواج ها منجر به جدایی شده است، پاسخ داد: در زمانیکه متاسفانه اعداد و ارقام طلاق بالا رفته، از 550 ازدواج انجام شده، تنها سه مورد جدایی به ثبت رسیده است و نکته جالب اینکه همه این ازدواج ها با مهریه ای پایین‌تر از 114 سکه لحاظ شده است.

حجت‌الاسلام بنی‌احمدی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا از بین این ازدواج ها پیشنهاد مهریه بالا نیز شده است؟، گفت: تنها یک خانم پیشنهاد 400 سکه داده بود که بعد از حضورش در فضای معنوی امامزاده، مهریه خود را 110 سکه اعلام کرد.