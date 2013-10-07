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۱۵ مهر ۱۳۹۲، ۲۰:۲۰

فرهنگ آسان سازی ازدواج باید بین جوانان باب شود

فرهنگ آسان سازی ازدواج باید بین جوانان باب شود

قدس - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان قدس با اشاره به فرا رسیدن سالروز ازدواج امام علی (ع) و حضرت فاطمه(س) گفت: فرهنگ آسان سازی ازدواج باید به صورت تدریجی بین جوانان باب شود.

ناصر آذریفر در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت سالروز ازدواج امام علی(ع) و حضرت فاطمه(س) و تبریک روز ازدواج اظهار داشت: امر ازدواج در جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است و یکی از مقوله های مهم برای تداوم نسل بشر است و دین اسلام نیز تاکید بسیاری بر این مهم دارد.

وی افزود: اسلام درباره مسئله ازدواج تعقیب کننده مقاصد و حیاتی ست، اصلی ترین و بنیادی ترین امر از نظر اسلام تشکیل خانواده است و به یقین مهم ترین بحث دنیای امروز نیز چالش های پیش رو در این زمینه است..

آذریفر یادآور شد: موانع بسیاری پیش روی ازدواج های امروزی قرار دارد، بنابراین شاید تشکیل مرکزیت قدرتمندی مانند خانواده امری مشکل باشد، دلایل مشکلات فرهنگی که امروزه گریبانگیر ازدواج جوانان است، عدم شناخت مسائل مربوط به این امر بر مبنای قرآن و زندگی اهل بیت است.

این مسئول ادامه داد: مسئولان فرهنگی کشور باید فرهنگ آسان سازی ازدواج را ابتدا به خانواده ها و سپس بین جوانان باب کنند زیرا یکی از دلایل اصلی کاهش آمار ازدواج هزینه های کمرشکن جشن ازدواج، خرید جهیزیه و مهریه های سنگین است که امید می رود با جا افتادن این فرهنگ، در جامعه آمار ازدواج افزایش یابد.

کد مطلب 2151200

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