نماينده ائتلاف علاوي نسبت به فروپاشي مجمع ملي هشدار داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الوطن عربستان ، رجاء الخزاعي عضو فراكسيون العراقيه به رهبري اياد علاوي در مجمع ملي عراق نسبت به فروپاشي مجمع ملي در پي تنش ها و كشمكش هاي دروني و سازو كار نادرست اداره جلسات آن هشدار داد.



الخزاعي نحوه رفتار با سيد حسين صدر از نمايندگان ائتلاف العراقيه و تهديد به اخراج وي از مجمع از سوي يكي از معاونان رئيس مجمع ملي را نشانه خطرناك بودن اوضاع قلمداد كرد.



به گفته وي ، نحوه برخورد با صدر باعث شد تا اعضاي فراكسيون العراقيه و شماري از اعضاي ائتلاف عراق يكپارچه و نيمي از ليست كردها به نشانه اعتراض از سالن مجمع خارج شوند .



الخزاعي عدم مشاركت همه فراكسيون ها در تصميم گيري ها و بررسي آن و ارائه لايحه هاي آماده راي گيري به آنها را غير قابل قبول دانست.



وي كه نماينده فراكسيون العراقيه به رهبري ايادعلاوي نخست وزير سابق است، ادعا كرد دولت كنوني به رهبري جعفري به دليل نابساماني اوضاع امنيتي و كاهش سطح خدمات رساني به مردم در مقايسه با دولت علاوي شكست مفتضحانه اي خورده است در حالي كه دولت جعفري از همه امكانات براي انجام ماموريت خود بهره مند است و از اختيارات بيشتري نسبت به دولت سابق به دليل

منتخب بودن برخوردار است.



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