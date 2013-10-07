تیم واترپلوی خراسان رضوی در مسابقات قهرمانی کشور سوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست هیئت شنای خراسان رضوی گفت: تیم واترپلوی زیر 14 سال خراسان رضوی به مقام سوم رقابت های قهرمانی کشور رضایت داد.

مجید مشتاق عشق اظهار کرد: تیم واترپلوی خراسان رضوی در مرحله نیمه نهایی بازی را با نتیجه نزدیک 6 بر 5 در برابر حریف خود تیم زنجان واگذار کرد و در مرحله رده بندی با غلبه بر تیم آذربایجان شرقی توانست مقام سوم این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دهد.

سرپرست هیئت شنای خراسان رضوی گفت: در این رقابت ها که در رده سنی زیر 14 سال برگزار شد، 12 تیم از استان های کشور در آذربایجان غربی با هم به رقابت پرداختند.

برگزاری رقابتهای فوتسال کارمندان ادارات بجستان در هفته ناجا

سرپرست اداره ورزش و جوانان بجستان گفت: یک دوره مسابقه فوتسال ویژه کارمندان شهرستان به مناسبت هفته نیروی انتظامی برگزار می شود.

محمد سلمانیان اظهار کرد: با برنامه ریزی های انجام شده این مسابقات از فردا 16 مهرماه آغاز خواهد شد.

سرپرست اداره ورزش و جوانان بجستان با اشاره به حضور 6 تیم فوتسال متشکل از کارمندان ادارات دولتی و غیردولتی در این رقابتها، افزود: این مسابقات در طول هفته ناجا در سالن ورزشی شهید داعی بجستان ادامه خواهد داشت.

خراسانی‌ها در مسابقات یوگای قهرمانی آسیا درخشیدند

تیم یوگای خراسان رضوی که به عنوان نماینده کشورمان در مسابقات آسیایی شرکت کرده بود، 4 مدال کسب کرد.

تیم یوگای استان که به نمایندگی از کشورمان در رقابت‎های قهرمانی آسیا در کوالالامپور مالزی شرکت کرده بود موفق به کسب یک مدال طلا در رده تیمی دو نفره و همچنین یک مدال طلا و یک برنز در رده انفرادی شد.

همچنین تیم خراسان رضوی عنوان بهترین اجرا در ماده هنرهای فردی نمایشی در مراسم افتتاحیه و اختتامیه مسابقات را به دست آورد و توسط نخست وزیر کشور مالزی به عنوان بهترین تیم رقابت‌ها انتخاب شد.

محمدرضا حسینی، پرداختی و رضا پورتیمور اعضای تیم خراسان رضوی اعزامی به مسابقات آسیایی هستند.