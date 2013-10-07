۱۵ مهر ۱۳۹۲، ۲۰:۱۷

پرآور بیان کرد:

ضریح خیمه‌گاه حضرت ابوالفضل(ع) در بوشهر تکمیل می‌شود

بوشهر – خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر گفت: ضریح خیمه‌گاه حضرت ابوالفضل(ع) برای تکمیل ازشیراز به بوشهر منتقل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر،محمدحسن پرآورعصر امروز در نشست ستاد استقبال از ضریح خیمه‌گاه حضرت ابوالفضل(ع) با اشاره به اینکه مردم متدین و دین‌دار استان بوشهر علاقه‌ وافری به اهل بیت(ع) دارند تصریح کرد: مردم این استان به اهل بیت(ع) و

ائمه اطهار(ع) عشق و علاقه و دلبستگی زیادی دارند و روز به روز نیز این عشق و ارادت بیشتر شده است.

وی با بیان اینکه ضریح خیمه‌گاه حضرت ابوالفضل(ع)  برای تکمیل ازشیراز به بوشهر منتقل می‌شود گفت: با تلاش ستاد بازسازی عتبات عالیات، ضریح خیمه‌گاه حضرت ابوالفضل(ع) به زودی وارد استان بوشهر می‌شود و ادامه ساخت این ضریح در بوشهر

انجام خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر تصریح کرد: با برنامه‌ریزی انجام شده، این ضریح روز دوشنبه آینده وارد برازجان می‌شود و روز عرفه نیز با استقبال باشکوه مردم و مسئولان وارد بندر بوشهر می‌شود.

پرآوربا بیان اینکه میزبانی از این ضریح مطهر افتخار بسیار بزرگی برای مردم استان بوشهر است بیان کرد: باید شرایط لازم برای استقبال مردم از این ضریح متبرک فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه تمهیدات لازم برای زیارت مردم از ضریح در هنگام تکمیل فراهم می‌شود افزود: اطمینان داریم که مردم استان بوشهر استقبال بی‌نظیری از این ضریح خواهند داشت و بار دیگر عشق و علاقه خود به ائمه اطهار(ع) را نشان خواهند

داد.
 

