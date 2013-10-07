به گزارش خبرنگار مهر،محمدحسن پرآورعصر امروز در نشست ستاد استقبال از ضریح خیمهگاه حضرت ابوالفضل(ع) با اشاره به اینکه مردم متدین و دیندار استان بوشهر علاقه وافری به اهل بیت(ع) دارند تصریح کرد: مردم این استان به اهل بیت(ع) و
ائمه اطهار(ع) عشق و علاقه و دلبستگی زیادی دارند و روز به روز نیز این عشق و ارادت بیشتر شده است.
وی با بیان اینکه ضریح خیمهگاه حضرت ابوالفضل(ع) برای تکمیل ازشیراز به بوشهر منتقل میشود گفت: با تلاش ستاد بازسازی عتبات عالیات، ضریح خیمهگاه حضرت ابوالفضل(ع) به زودی وارد استان بوشهر میشود و ادامه ساخت این ضریح در بوشهر
انجام خواهد شد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر تصریح کرد: با برنامهریزی انجام شده، این ضریح روز دوشنبه آینده وارد برازجان میشود و روز عرفه نیز با استقبال باشکوه مردم و مسئولان وارد بندر بوشهر میشود.
پرآوربا بیان اینکه میزبانی از این ضریح مطهر افتخار بسیار بزرگی برای مردم استان بوشهر است بیان کرد: باید شرایط لازم برای استقبال مردم از این ضریح متبرک فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه تمهیدات لازم برای زیارت مردم از ضریح در هنگام تکمیل فراهم میشود افزود: اطمینان داریم که مردم استان بوشهر استقبال بینظیری از این ضریح خواهند داشت و بار دیگر عشق و علاقه خود به ائمه اطهار(ع) را نشان خواهند
داد.
