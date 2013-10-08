توانمندی 350 خانواده نيازمند شاهرودي در سال جاري/ ارائه 205 طرح مشاغل خانگی از سوی کمیته امداد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر شبان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: در آیات قرآن بر سعی، تلاش، کوشش و کسب روزی برای امرار معاش شده "لیس للانسان الا ما سعی" تأکید فراوان شده است و حتی در برخی موارد کفر و فقر را قرین هم دانسته است "کاد ان یکون الفقر کفرا".

مدیر کمیته امداد امام خميني(ره) شهرستان شاهرود با بیان اینکه در این زمینه کمیته امداد امام خمینی(ره) از آغاز فعالیت خود تاکنون طرح اشتغال و خود کفایی خانواده ها را در دستور کار خود داشته تصریح کرد: این نهاد از ابتدای فعالیت خود در راستای ارائه آموزش های فنی و حرفه ای و ارائه تسهیلات اشتغال در بخش های مختلف دامداری کشاورزی قالیبافی تلاش های مستمری داشته و خدمات شایانی هم در این راستا به انجام رسانده است.

طرح توانمندی خانواده های تحت پوشش به عنوان الگوی آموزشی در کمیته امداد

شبان زاده با بیان روایت "و من احیاها کمن احیاء الناس جمیعا " کسی که یک نفر را احیاء کند مانند این است که کل جامعه و مردم را زنده کرده باشد تصریح کرد: با گذشت زمان، ایجاد تکنولوژی و فناوری های جدید، تغییر در ساختار اقتصادی مردم، تغییر روش های کسب و کار و تغییر در نوع خانواده های کمیته امداد ضرورتی اجتناب ناپذیر بود و این موضع سبب شد تا تغییری جدی در رویکرد طرح های اشتغالی از سوی این نهاد ارائه شود.

شبان زاده افزود: طرح توانمندی خانواده های تحت پوشش از سال 1388 به بعد به عنوان الگوی آموزشی و ایجاد مشاغل خانگی و توسعه طرح های انفرادی در کمیته امداد ایجاد شد.

وی فعالیت این طرح را اینگونه بیان کرد: شناسایی خانواده های مستعد و توجیه آنان نسبت به طرح توانمندی، ارائه آموزش های مناسب جهت افرادی که مستعد آموزش هستند و اخذ مدرک و مراجعه برای مشاوره شغلی مناسب، ارائه تسهیلات با سر فصل های کمتر برای کارانگیزی، ارائه تسهیلات با سرفصل های متوسط برای توان افزایی و ارائه تسهیلات با سرفصل های بالا برای توانمندی.

مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان شاهرود تاکید کرد: نکته قابل توجه در موارد ذکر شده این است که همه موارد به صورت مرحله ای در طول یکدیگر قرار دارند و پس از ارائه طرح های ذکر شده، طرح اشتغال خانواده ها اجرا می شود تا خانواده ها از حمایت کمیته خارج شوند.

مراحل قبل از خودکفایی مقدمات استفاده بهینه از پتانسیل طرح های اشتغال زا را فراهم می کند

شبانزاده با بیان این مطلب که مراحل قبل از خودکفایی مقدمات مناسبی برای استفاده بهینه از پتانسیل طرح های اشتغال زا را فراهم و موفقیت آن را بیشتر کرده است عنوان کرد: ویژگی های طرح های توانمندی عبارتند از افزایش چند برابری طرح ها به علت امکان پذیرش فکری مناسبتر افراد، تطابق طرح ها با ویژگی های خانواده ها، اختصاص اعتبار کمتر برای طرح ها که هم امکان حمایت را به خوبی فراهم می کند و هم امکان افزایش تعداد طرح ها را بالا می برد، رغبت بیشتر خانواده ها نسبت به بهره مندی از طرح های توانمندی و امکان اجرای طرح ها در منازل و عدم نیاز به مراجعه در محافل عمومی و حضور در خارج از منزل.

وی با یادآوری این مطلب که ایجاد طرح های مشاغل خانگی توفیق بسیار بالایی برای تعداد بیشتری از خانواده های تحت حمایت از بخش های اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و ... فراهم کرده اذعان داشت: این امر توفیقی مهم در تحقق شعار رهبر معظم انقلاب مبنی بر سال حماسه اقتصادی فراهم کرده است.

حوزه حمایت و سلامت خانواده عامل پیشرفت و توانمندی خانواده های تحت حمایت

مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان شاهرود یکی از اهداف کمیته امداد امام خمینی (ره) را ارائه خدمات و فعالیت در حوزه حمایت و سلامت خانواده دانست و ابراز داشت: واحد های خودکفایی، اشتغال، بهداشت و درمان، فرهنگی، آموزش، خدمات حقوقی، عمران و ساختمان، کمک معیشت مستمری و ... را شامل می شود.

شبان زاده تعامل و همکاری بین واحدهای ذکر شده و حوزه حمایت و سلامت خانواده را باعث پیشرفت و توانمندی خانواده های تحت حمایت و از برنامه های مسلم و اساسی امداد معرفی کرد و اظهار داشت: در حوزه حمایت و سلامت خانواده با ایجاد ارتباط بین واحدهای خدمات رسان ضمن تشخیص درست و کارشناسی مشکل، تمرکز، تصمیم و خرد جمعی واحدها بر رفع مشکل و گرفتاری قرار می گیرد.

وی ادامه داد: حوزه حمایت و سلامت خانواده در بحث توانمندسازی خانواده تحت حمایت خود، اصل را بر مددجو محوری و هم افزایی واحدهای اشتغال، فرهنگی، درمان، حمایت و ... می داند تا خانواده به توانمندی و رضایت نسبی برسد.

حمایت یک فرآیند چند بخشی است

مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان شاهرود توانمندی را یک فرآیند چند بخشی دانست و گفت: شناسایی استعدها و شکوفایی سرمایه های درونی خانواده، افزایش آگاهی از استعدادها و توانمندی بالقوه و بهره مندی مطلوب برای بالفعل نموند آن ها، یکی از راه های رسیدن خانواده ها به توانمندی در اشتغال است.

شبان زاده افزود: در حوزه حمایت و توانمندی خانواده ها با برگزاری جلسات منظم با حضور خانواده ضمن شناسایی توان و استعدادها، به شناسایی مشکل اصلی در خانواده، پرداخته و با مشورت و خرد جمعی در امر آموزش، معرفی به مراکز کاریابی یا اجرای طرح های مشاغل خانگی و زود بازده مسیر توانمندی خانواده در زمینه های اشتغال، فرهنگی مسکن، بیمه های اجتماعی و ... را میسر می سازد.

کمیته امداد شهرستان شاهرود با 205 طرح مشاغل خانگی برای تحقق حماسه اقتصادی گام برمی دارد

وی با اشاره به این که کمیته امداد شهرستان شاهرود با بیش از 205 طرح در سرفصل های مشاغل خانگی در راستای تحقق حماسه اقتصادی گام برداشته خاطرنشان کرد: از این سرفصل ها می توان به رشته های پرورش بوقلمون، مرغ، شتر مرغ، دستگاه جوجه کشی، بز سانن، اردک و تولید صنایع دستی، تابلو فرش، خیاطی، هویه کاری روی پارچه و بسته بندی فلفل، چرخ شیر، سبزی خرد کن، پخت انواع نان، ترشیجات و ... اشاره کرد.

مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان شاهرود تصریح کرد: طرح اشتغال خانواده ها از سال 89 آغاز شده و ابتدا در حوزه حمایتی مختص خانواده های اکرام برای اشتغال اجرا شد. در زمینه مشاغل خانگی کوچک در شاهرود 55 توانمند اکرام، در بسطام 45 طرح و 20 توانمند و در بیارجمند 15 طرح و 5 توانمند داشتیم.

شبان زاده با اشاره به این که در سال 91 توانمند سازی در زمینه مسکن بود و قسمتی از هزینه های مسکن واگذار شده از سوی کمیته امداد تامین شده عنوان کرد: 24 واحد از اعتبارات سفر رهبری و اعتبارات امداد و وام بانک مسکن و 120 واحد با استفاده از آورده مددجو و اعتبار امداد و بانک مسکن بوده که در بیارجمند 12 واحد، در بسطام 14 واحد و در شاهرود 140 واحد تامین شده است.

وی با یادآوری این مطلب که در سال 90 در کار انگیزی به بیش از 20 خانواده وسایل کار داده شده اذعان کرد: چرخ خیاطی، چرخ رشته، سبزی خورد کن، بزهای سانن نژاد اصلاح شده 3 قلو زا با شیر زیاد، دستگاه میوه خشک کن از جمله وسایل واگذار شده هستند.

توانمندی 350 خانواده تحت پوشش کمیته امداد در سال 92

مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان شاهرود با یادآوری این مطلب که به طور میانگین در سال 89 تعداد 24 خانواده، سال 90 تعداد 17 خانواده و سال 91 تعداد 57 خانواده و در سال 92 تعداد 350 خانواده خودکفا شدند ابراز داشت: به طور میانگین بسته به خدمت ارائه شده هر خانواده 8 میلیون تومان برای توانمند سازی دریافت کردند.

شبان زاده با اشاره به این که در سال 91 در بخش تعمیرات مسکن به مبلغ 47 میلیون و 845 هزار تومان، احداث40 مورد سرویس بهداشتی و حمام به مبلغ 34 میلیون تومان هزینه شده است اظهار داشت: در بخش احداث مسکن روستایی 12 مورد از محل وام بهسازی به مبلغ 144 میلیون تومان، معافیت امتیاز 32 مورد آّب، 26 مورد برق، 63 مورد گاز و 32 مورد فاضلاب نیز به انجام رسیده است.

وی از احداث کانون فرهنگی از مصوبات ریاست جمهوری با واگذاری زمین از سوی دولت خبر داد و گفت: این کانون به مبلغ 300 میلیون تومان با 577 متر مربع مساحت واقع در شهرک البرز به بهره برداری رسیده است.

مدیر کمیته امداد شهرستان شاهرود با اشاره به این نکته که 17 مورد کمک بلاعوض به مسکن روستایی به مبلغ 17 میلیون تومان انجام شده است افزود: پروژه 24 واحدی رهبری واقع در شهرک همت با 24 واحد 75 متری مفید دو خوابه از محل اعتبارات مقام معظم رهبری که برای هر واحد 7 میلیون تومان بلاعوض و 20 میلیون وام بانکی هزینه شده است خبر داد.

شبان زاده پروژه 64 واحدی از مصوبات ریاست جمهوری واقع در شهرک کوثر را نیز یادآور شد که با 5 هزار و 600 متر مربع زیر بنا به مبلغ یک میلیارد و 600 میلیون تومان که 32 واحد آن تحویل شده و 32 واحد در حال بهره برداری است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: پروژه 120 واحدی از مصوبات ریاست جمهوری واقع در شهرک کوثر با زیر بنای 7800 متر مربع به مبلغ دو میلیارد و 640 میلیون تومان نیز در حال آماده سازی و واگذاری است.