معاون فرهنگي دانشگاه آزاد تهران مركز در گفت و گو با "مهر": فرهنگسازي در اردوهاي سياحتي و زيارتي تنها با برنامه ريزي صحيح مسئولان امكان پذير است

دكتر آرام در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: تمامي اردوهاي تفريحي و زيارتي براي فرهنگ سازي دانشجويان لازم است و هيچ كدام از اين دو نوع اردو نبايد از برنامه دانشگاه ها حذف شود.

معاون فرهنگي دانشگاه آزاد تصريح كرد: اگر سفرهاي تفريحي به شهرهايي مانند شيراز و اصفهان با برنامه ريزي هاي فرهنگي انجام شود مي تواند تاثير گذاري خاص خود را داشته باشد.

وي تاكيد كرد: فرهنگ و بحث فرهنگ سازي در دانشجويان هيچ گاه از هنر، تاريخ، سنت و آداب و رسوم كشور جدا نيست و بدون اين مسائل نمي توان فرهنگ سازي درستي در جوانان به خصوص دانشجويان انجام داد.

دكتر آرام افزود: نيازهاي امروز دانشجويان بايد با آداب و رسوم كشور و مسائل ديني همراه شود و بحث اردوهاي تفريحي و سياحتي نيز جزء اين نيازها است.

وي خاطر نشان كرد: اگر سفرهاي زيارتي به شهرهاي كربلا، مشهد مقدس و حتي حج بدون برنامه ريزي انجام شود نه تنها كار فرهنگي انجام نشده بلكه نتيجه عكس خواهد داشت.

گفتني است، چندي پيش يكي از مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي اذعان داشت براي فرهنگ سازي در ميان دانشجويان تنها بايد از اردوهاي زيارتي استفاده كرد و سفرهاي تفريحي و سياحتي بايد از دستور كار معاونان فرهنگي دانشگاه هاي آزاد حذف شود.