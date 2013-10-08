افزایش 50 درصدی تصادفات فوتی درمحورهای مواصلاتی زنجان

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مدت 15 روز مهرماه سالجاری 62 فقره تصادف جرحی،114 نفر مجروح،45 فقره تصادف خسارتی در محورهای مواصلاتی استان زنجان رخ داده است.

وی اظهار داشت: تعداد تصادفات جرحی در سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 88 درصد افزایش،خسارتی 35 درصد کاهش و مجروح هم 30 درصد افزایش داشته است.

جانشین پلیس راه استان زنجان گفت: در این مدت عدم توجه به جلو با 29 درصد بیشترین علت تصادفات در محورهای مواصلاتی زنجان بوده است.

سرهنگ شیر محمدی تاکید کرد: در این مدت 32 درصد تصادفات رخ داده در اتوبان زنجان به قزوین رخ داد.

وی از توقیف 546 دستگاه خودرو و 248 دستگاه موتور سکیلت در 15 روز مهرماه سالجاری خبر دادوگفت: تعداد توقیف خودرو و موتور سیکلت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30 درصد افزایش داشته است.