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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۹:۱۷

سرهنگ شیر محمدی خبر داد:

افزایش 50 درصدی تصادفات فوتی درمحورهای مواصلاتی زنجان

افزایش 50 درصدی تصادفات فوتی درمحورهای مواصلاتی زنجان

زنجان -خبرگزاری مهر: جانشین پلیس راه استان زنجان، از افزایش 50 درصدی تصادفات فوتی در محورهای مواصلاتی استان زنجان طی 15 روز مهرماه خبر داد و گفت: تعداد فوتی ها در این مدت 6 نفر بوده در حالی که تعداد تصادفات فوتی در این مدت سال گذشته 4 فقره بوده است.

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مدت 15 روز مهرماه سالجاری 62 فقره تصادف جرحی،114 نفر مجروح،45 فقره تصادف خسارتی در محورهای مواصلاتی استان زنجان رخ داده است.

وی اظهار داشت: تعداد تصادفات جرحی در سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 88 درصد افزایش،خسارتی 35 درصد کاهش و مجروح هم 30 درصد افزایش داشته است.

جانشین پلیس راه استان زنجان گفت: در این مدت عدم توجه به جلو با 29 درصد بیشترین علت تصادفات در محورهای مواصلاتی زنجان بوده است.

سرهنگ شیر محمدی تاکید کرد: در این مدت 32 درصد تصادفات رخ داده در اتوبان زنجان به قزوین رخ داد.

وی از توقیف 546 دستگاه خودرو و 248 دستگاه موتور سکیلت در 15 روز مهرماه سالجاری خبر دادوگفت: تعداد توقیف خودرو و موتور سیکلت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30 درصد افزایش داشته است.

کد مطلب 2151235

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