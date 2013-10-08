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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۱:۵۲

نخستین شرکت تعاونی گردشگری رامسر آغاز بکار کرد

نخستین شرکت تعاونی گردشگری رامسر آغاز بکار کرد

رامسر - خبرگزاری مهر: نخستین شرکت تعاونی خدمات گردشگری با عنوان تعاونی چهار فصل رامسر در این شهرستان آغاز بکار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار نظمی رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی شهرستان رامسر شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاح این شرکت ضمن گرامی داشت هفته نیروی انتظامی طی سخنانی اظهار داشت: امنیت اساسی ترین و اصلی ترین نیاز هر جامعه ای  بوده و نقش پلیس  در ایجاد این مقوله بر کسی پوشیده نیست.
 
وی افزود: هدف دشمنان انقلاب اسلامی در بی ثبات کردن جامعه و از بین بردن امنیت جامعه بوده و با استفاده از ابزارهای پیشرفته چون انواع مواد مخدرهای روانگردان، ماهواره، اینترنت و فضای مجازی و محصولات غیر فرهنگی سعی در غیر امن کردن فضای کشورمان دارند.
 
نظمی در بخش دیگر سخنان خود گفت: از آنجاییکه رامسر پایتخت گردشگری ایران است، لذا گردشگران زیادی به این شهرستان سفر می کنند و در همین راستا تابلو بدستان زیادی در رامسر به اسکان مسافران در منازل و ویلاهای استیجاری مشغول هستند که این مهم خود باعث ایجاد مسایل غیر اخلاقی و ناهنجاری های اجتماعی می شد که با آغاز بکار این شرکت تعاونی، تمامی راهنمایان گردشگری و تابلو بدستان ساماندهی شده و در چارچوب قانون فعالیت می کنند.
 
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی شهرستان رامسر گفت: سازماندهی مراکز رزرواسیون و اطلاع رسانی در  چارچوب ضوابط و آیین نامه های گردشگری، جذب و پذیرش مسافر با رعایت تمامی قوانین مربوط به این امر جهت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده های غیر اخلاقی، جانمایی و ساماندهی مراکز رزرواسیون برابر ضوابط ترافیکی از جمله اهداف  تاسیس این شرکت تعاونی است.
 
وی ادامه داد: استفاده از مدیران رزرواسیون واجد شرایط، شناسنامه دار کردن راهنمایان گردشگری، استفاده از لباس مصوب میراث فرهنگی برای راهنمایان و مدیران مراکز گردشگری  از دیگر اهداف تاسیس این شرکت تعاونی گردشگری است.
 
در پایان این مراسم از  مدیران فعال و قانونمند  مراکز رزرواسیون  گردشگر شهرستان رامسر با اهدای لوح سپاس قدر دانی شد.
کد مطلب 2151242

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