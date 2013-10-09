تئاتر کودک همچنان ناشناخته/ مدیران فقط به حضور در افتتاحيه و اختتاميه اکتفا نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، هنر تئاتر بعنوان یکی از تاثیرگذارترین هنرها در بیان ناگفته هاست که در همین خصوص شنیدن صحبت های فعالان این حرفه هنری در خصوص مسائل و مشکلات برای حل سریعتر آنها بی فایده نیست.

خبرگزاری مهر در راستای همین موضوع با شماری از فعالان عرصه تئاتر به گفتگو نشست و جویای پاسخ سئوالاتی شد.

حميدرضا رضايي مجد كارگردان و بازيگر تئاتر همدان یکی از میهمانان حاضر در این میزگرد بود که در پاسخ به سئوالات مهر شفاف سازی را مهمترین اصل دانست .

مهر: پیشینه تئاتر در همدان؟

رضايي مجد در این زمینه گفت: خوشبختانه چند سالي است جشنواره تئاتر كودك در همدان برگزار شده و ما به عنوان يكي از پايه هاي اصلي جشنواره هميشه در قعاليت هاي جنبي جشنواره حضور داشتيم چه در جشنواره فيلم كودك و نوجوان و چه در جشنواره تئاتر آن.

امسال نيز طبق سال هاي گذشته ما مسئوليت كارناوال شادي را در اين جشنواره بر عهده گرفته ايم و قرار بر اين است كه پيام جشنواره و شور جشنواره را در سراسر شهر همدان با عنوان "اتوبوس شادي" به همه كودكان برسانيم.

به غير از كارناول شادي چند بخش ديگر نيز امسال به جشنواره اضافه كرديم چون وقتي مي گوييم جشنواره بين المللي تئاتر كودك و نوجوان يعني اينكه همه كودكان و نوجوانان بدون استثنا از اين برنامه استفاده كنند اما قاعدتا بعضي از بچه ها كه مشكل دارند و نمي توانند از جشنواره استفاده كنند و بنابراین تصميم گرفتيم كه قبل از جشنواره، ما پيش آنها برويم مثل بچه هاي سرطاني، بچه هاي معلول و استثنايي.

ما اين برنامه ريزي را براي خود كرده ايم كه به اميد خدا قبل از آغاز جشنواره ابتدا به سراغ اين كودكان برويم كه بر اين اساس به احتمال زياد جمعه اين هفته به سراغ كودكان سرطاني مي رويم و شنبه بعد از ظهر نيز به سراغ كودكان استثنايي خواهيم رفت تا شادي اين جشنواره را به اين قشر نيز انتقال دهيم.

يكي ديگر از مواردي كه امسال به جشنواره اضافه شده برگزاري مراسم افتتاحيه اين جشنواره در 10 منطقه است كه برگزاری يك بخش از اين افتتاحيه نيز با عنوان "عمو حميد و عروسك ها" بر عهده ما است كه كار خياباني است.

كاري كه سال گذشته استارت آن را زديم "استيج" بود كه مقابل درب محل دائمي جشنواره تئاتر كودك برگزار شد و هدف از اين كار نيز اين بود كه كودكاني كه توان تهيه بليط ندارند بتوانند از برنامه هاي اين كار استفاده كنند كه اين برنامه امسال نيز هدف است.

امسال تنها سالي است كه همه گروه هاي همداني پرشور در جشنواره شركت كردند و اين حرکت خيلي عالي است.

هنوز معني درستي از تئاتر كودك نگرفته ايم و درك درستي از كار براي كودك نداريم

مهر: فرق بين تئاتر كودك و تئاتر براي كودك را در چه می دانید؟

رضايي مجد در این زمینه گفت: شايد ما هنوز هم معني درستي از تئاتر كودك نگرفته ايم و درك درستي از كار براي كودك پيدا نكرده ايم و شايد فكر مي كنيم اگر ما بخواهيم يك ادا و اصولي در بياوريم و سبيل الكي بگذاريم و دنياي فانتزي الكي درست كنيم كار كودكانه مي شود و كودك نيز پذيراي آن مي شود اما متاسفانه اينگونه نيست چون كودك امروز خيلي تيزهوش است و 100در صد اينها را نمي پذيرد.

در زمينه كار براي كودك بايد خيلي به روز پيش برويم و خوشبختانه كارهاي همدان در جشنواره امسال خيلي خوب بوده اند و داراي پتانسيل هستند و قطعا در اين جشنواره هم موفق خواهند شد.

مهر: در سال هاي گذشته مسئولان وعده هاي بسياري در زمينه حمايت از هنرمندان تئاتر و ايجاد فضا براي اين قشر دادند،تا چه حد اين وعده ها عملي شد؟

رضايي مجد در این خصوص گفت: اگر بگويم نه، كم لطفي است چون مردادماه امسال بود كه تقريبا حدود 14 گروه نمايشي همزمان فعاليت مي كردند و تمرين تئاتر داشتند كه همه اين گروه ها را ارشاد سازماندهي كرد و هيچ كس ناراضي نبود چون به همه مكان و امكانات داد و حتي سالن هايي كه مي گفتند نمي شود و نمي توانيم براي تمرين بدهيم اما خوشبختانه همكاري خوبي انجام و در اختيار گذاشته شد.

به نظر من حمايت ها خوب و به موقع بود و سازماندهي نيز منظم بود اما دغدغه بيشتر بچه هاي تئاتري بيشتر بحث مادي است كه به اين سادگي ها درست شدني نيست ولي يك رويكرد خوبي كه در جشنواره تئاتر كودك امسال ديدم حمايت از كارهاي گروههاي استان همدان است كه به جشنواره راه پيدا نكرده اند كه به نظرم كار خوب و مفيدي است.

مهر: تفكيك گروه سني خردسال از كودك در جشنواره امسال را چطور مي دانيد؟

رضايي مجد افزود: من چند سال است كه در تلويزيون و تئاتر كار براي كودك انجام مي دهم و به اين رسيده ام كه خردسال و كودك از هم بسيار متفاوت هستند خردسالان بيشتر درك بصري دارند و اينگونه نيست كه بتوان با ديالوگ آنچناني و بازي زيرپوستي مفاهيم را القا كرد چون بيشتر رنگ و حركت و موسيقي را دوست دارند.

در بخش كودك تلفيقي از حركت و ديالوك مطرح است و در بخش نوجوان بيشتر ديالوگ و خلاقيت.

احساس مي كنم امسال كه اين سه از هم تفكيك شده واقعا خوب است و بخش خردسال در داوري جشنواره نيست و بخش ويژه است و به نظر من استارت خوبي است و نويد از جشنواره خوب است.

تئاتر بيش از حد درگير مسائل اقتصادي شده است

مهر: در مورد حمايت هاي استاني از جامعه تئاتر همدان صحبت كنيد؟

رضايي مجد در این خصوص گفت: تئاتر استان همدان دو سه سال پيش مشكل داشت و زياد حمايت نمي شد اما يكي دو سال اخير بسيار خوب شده و مشكل اقتصادي هست و نمي توان گفت نيست و متاسفانه تئاتر هم چون يك كار فرهنگي است خيلي بيش از حد درگير مسائل اقتصادي شده است.

80 درصد بچه هاي تئاتري شغلشان و درآمدشان از راه اين هنر است و قاعدتا حمايت را در پول مي بينند و اين واقعيت است و زمان مي برد تا درست شود ولي از نظر حمايت هايي چون سالن، امكانات و برنامه ريزي هاي اجراها خيلي خوب بوده و امسال خوب كار كرده اند چون خيلي گروه ها متقاضي اجرا بودند و همه را برنامه ريزي كرده اند.

به نظرم امسال حمايت ها نسبت به سال قبل بهتر شده و برنامه ريزي ها محكم تر شده اما شايد سالهاي قبل انجام كارها عجولانه تر بود.

حذف راديو تئاتر از جشنواره كودك تاسف برانگيز است و هيچ توجيهي نداشت

مهر: نظر شما در مورد حذف راديو تئاتر از جشنواره چيست؟

رضايي مجد در این زمینه اظهار داشت: حذف اين بخش واقعا تاسف آور بود چون راديو تئاتر مظلوم واقع شده چون اين نوع نمايش بسيار ويژه است و هنرمندان آن برند چهره اي نشده اند و متاسفانه احساس مي كنم هميشه به آن ظلم شده در حالي كه هنرمندان با استعداد و كم توقع هستند.

سالي كه اين بخش در جشنواره تئاتر كودك همدان ديده شد خوب بود و هنرمندان اين عرصه نيز ديده شدند و معرفي شدند و خيلي خوب بود و حتي برخي از افرادي كه علاقه اي به راديو نداشتند نيز مشتاق شدند كه در اين بخش كار كنند اما متاسفانه من نمي دانم به چه دليلي حذف شد و هيچ توجيهي نداشت.

مهر: نظر شما در مورد تئاتر خياباني؟

رضايي مجد در این خصوص نیز اظهار داشت: تئاتر خياباني نسبت به كارهاي سالني سخت تر است و كسي كه در سالن مي نشيند از قبل آمادگي براي نمايش دارد و فهمي از تئاتر و فرهنگ آن دارد اما قاعدتا كسي كه تئاتر خياباني انجام مي دهد هر مخاطبي سر راه وي ممكن است قرار بگيرد كه ايده و نگاه خاصي داشته باشد.

شايد كار كودك در خيابان نشود آنگونه كه بايد كودكانه شود چون شايد مردم عادي كه عابر هستند مسخره شان بيايد ولي بهر حال بايد از جايي شروع شود و تئاتر خياباني نيز از پارسال شروع شد در جشنواره و استقبال خيلي خوبي شد.

ظرفيت سالن هاي همدان محدود و علاقمندان به تئاتر اين شهر بسيار است و تئاتر خياباني خود ايده خوبي براي همه علاقمندان به هنر تئاتر است.

تئاتر خياباني كمك بسياري به جذب مخاطب براي هنر تئاتر مي كند و به فرهنگ اين شهر در زمينه هنر نمايشي نيز كمك مي كند.

توجه نكردن به ادبيات كهن در خلق نمايشنامه هاي كودك ضعف است

مهر: برخي از اقتباسي بودن نمايشنامه هاي كار كودك گلايه دارند نظر شما چيست؟

رضايي مجد در این زمینه اظهار داشت: اين يك واقعيت و نشانگر آن است كه ما خوب به تاريخچه خودمان اشراف نداشته و یا خوب در اين زمينه كار نمي كنيم.

آنچيزي كه داريم را خيلي اهميت نمي دهيم و مي گوييم "مرغ همسايه غازه" فكر مي كنيم اگر اقتباس كنيم بهتر است چون كشورهاي ديگر موفق تر هستند اما اينگونه نيست.

امسال كار من در جشنواره" فسقلي و توپ قلقلي" است كه كار ساده و روان است و برگرفته از شعر "يه توپ دارم قلقليه" است كه همه با آن آشنا هستند اما شايد كسي فكر نكرده باشد كه شعر نماد چيست؟ و چه شعاري دارد؟ شاعرش كيست؟

همين كه ما اهميت نمي دهيم به ادبيات كهن خودمان نقطه ضعف است.

مهر: جشنواره تئاتر در قوت گرفتن جايگاه تئاتر همدان چه تاثيري داشت؟

رضايي مجد اظهار داشت: سالهاي گذشته شايد تنها يكي دو كار براي جشنواره آماده مي شد اما امسال 18 كار ارائه شد كه اين رشد نشان از تاثيرگذاري اين جشنواره دارد و كيفي تر نيز شده اند چون در جشنواره خود را با ساير استانها نيز مي سنجيم.

هنوز در همدان به جايگاه خودش نرسيده است

مهر: تعالي هنر تئاتر از ديدگاه شما؟

رضايي مجد در این خصوص گفت: من مي گويم تئاتر هنوز در همدان به جايگاه خودش نرسيده و هنوز تماشاچي آنچناني نداريم كه بخواهد براي تئاتر هزينه كند و تئاتری در همدان داريم كه متاسفانه در حقش اجحاف مي شود و تماشاچي ندارد.

متاسفانه مردم هنوز با تئاتر آشتي نيستند

مردم همدان به تئاترهايي كه شاد و موزيكال باشد عادت كرده اند و براي چنين سبكي بليط خرج مي كنند در حالي كه گروه هايي داريم كه كارهاي كلاسيك حماسي و مذهبي انجام مي دهند اما متاسفانه مردم هنوز با این کارها آشتي نيستند.

اميدوارم روزي برسد كه همه نمايش هاي همدان براي خود مخاطب داشته باشند.

مهر: برش شهرستاني خوردن هنر تئاتر و جشنواره تئاتر كودك را چطور مي دانيد؟

رضايي مجد در این زمینه نیز گفت: اسم نمي برم اما در همدان شهرستان هايي هستند كه در بحث تئاتر فوق العاده ضعيف اند و اصلا تئاتر ندارند و گروه نمايشي ندارد پس كودكي كه آنجاست باید چه سهمي از اين هنر ببرد؟ وقتي مي گوييم جشنواره بين المللي تئاتر كودك در استان همدان است همه كودكان همه شهرستان ها و روستاها حق دارند از آن بهره مند شوند.

سرپرست گروه نمایشی "لبخند" و بازیگر و کارگردان عرصه تئاتر استان همدان نیز در این میزگرد به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.

مهر: گریزی بزنید به رویداد جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان؟

مصطفی بیگی سرپرست گروه نمایشی لبخند و بازیگر و کارگردان عرصه تئاتر استان همدان گفت: امیدوارم همواره این فضا برای هنرمندان عرصه تئاتر استان فراهم شده و مشکلات آنالیز و بررسی شود.

جشنواره تئاتر کودک با همدان و هنرمندان استان غریبه نبوده چرا که در دهه 70 این جشنواره به نام جشنواره تئاتر کودک امید همدان برگزار شد و آن زمان تئاتر از لحاظ کیفیت کارها بسیار بهتر از الان بود ولی در حال حاضر نوع کارها فرق کرده و نگاه ها به کودک تفاوت کرده است.

در آن زمان با امکانات محدود و نبود تکنولوژی آنچنانی کارهایی انجام می شد که بهتر و تاثیر گذار بود و مخصوصا اینکه همدان قطب تئاتر کودک در کشور بوده و هست و در آن زمان می توان گفت که در هفت دوره همدان یک بود و زمانی که کاری را به اجرا می برد به ویژه به وسیله برادران دوست قرین که بهرام کارگردان و عباس نویسنده بود.

این دو برادر عرصه تئاتر استان کارهای نو و فانتزی را وارد کار کودک کردند و آن را از حالت کلیشه ای بیرون آورده و کارهای نو و فانتزی انجام دادند و در آن زمان جشنواره سراسری بود و طوری بود که می گفتند بازیگری اول و کارگردانی اول و بازیگر اول خانم و یا مرد همه متعلق به همدان بود و بعد کارها برای جشنواره فجر و غیره انتخاب می شد.

بعد ها این بخش ها از هم جدا شد و جشنواره کودک مجزا شد و به هر حال در آن زمان یعنی تا دهه 80 کارهای متفاوت برای جشنواره فجر می رفت و همدان با وجود تنها دو سالن حرف اول را می زد.

با شروع جشنواره فیلم از سال 86 و تئاتر از سال 88 دوباره فرهنگ سازی صورت گرفت که بنده این وقفه را به پای بی مهری مسئولین استان و یا ارشاد می گذارم و تا کنون که تئاتر خیلی خوب شده و تازه در اول کار هستیم.

مهر: نظر شما در مورد حمایت هایی که از قشر تئاتر استان انجام می شود و وعده و وعید هایی که عملی نشده و همچنین تجهیز سالن ها چیست؟

مصطفی بیگی افزود:نسبت به پارسال تغییراتی انجام شده و مهمتر از همه اینکه پلاتو جدیدی در محل مجتمع شهید آوینی احداث شد که غیر قابل پیش بینی بود و انتظار آن نمی رفت.

قرار نبود که در آنجا سالن پلاتو ساخته شود قرار بود که آنجا تبدیل به تئاتر شهر همدان شود و در تئاتر شهر هم باید حداقل یک سالن اصلی با سه یا چهار سالن متفرقه باشد به طور مثال سالن سینمای آن صرفا یک سالن نمایش فیلم است که آن هم می توانستند سن زده و استفاده شود.

سالن نمایش آن یک سالن استاندارد نیست و یک چیز من درآوردی بوده و به دلیل ارتفاع زیادش خیلی خطرناک است که حتی بنده یک بار از آنجا سر نمایش "درسی برای مینا" سقوط کردم.

و مسئله دیگر اینکه با ورود جشنواره فیلم تمام سالنها و حتی سالن دانش آموزی و حتی سالن های شهرستان ها بازسازی شد اما فقط در ایام جشنواره این اتفاق افتاد ولی دغدغه ما این نبوده چون در ایام جشنواره ما اصلا استفاده نمی کنیم و میهمانان از آن استفاده می کنند و این هم یک کار و موضوع خارق العاده ای نیست چون وقتی که شما به شهری به عنوان میهمان تشریف ببرید بهترین سالن را در اختیار شما می گذارند و حداقل آبرو داری می کنند چون احترام میهمان واجب است.

مسئله اصلی و دغدغه ما مربوط به نبود بودجه است که مربوط به استان همدان نبوده و یک سیاست در وزارت ارشاد است به طوریکه قبلا با هنرمندان تئاتر قرار داد می بستند ولی در حال حاضر این طور نیست.

اما در مورد حمایت مدیران استان از جامعه تئاتر و هنرمندان تئاتر استان همیشه بی حمایتی بوده و نگاهشان به این عرصه و تئاتر نگاه خوبی نیست.

مهر: تعریف شما از کاری که برای کودک باشد چیست؟ و آیا به کار بردن بازیگر کودک در این نوع تئاتر بهتر بوده و یا بزرگسال؟

بیگی اظهار داشت: از لحاظ تکنیک های نمایشی هر دو مورد امکان پذیرست و به مصداق شعر بارز که می گوید چون سر و کارت با کودک فتاد پس زبان کودکی باید گشاد به نظر بنده یادگیری زبان کودک در تئاتر کودک بسیار موثر است و اینکه کودک چه می گوید و چه می خواهد و می توان آموزه های دینی مسائل و ناهنجاری های اجتماعی را در تئاتر کودک بیان کرد.

حتی مسائل خیلی ساده روزمره و یا برخی مسائل که در بطن جامعه وجود دارد را از طریق نمایش می توان به کودک آموخت.

در مورد استفاده از بازیگر کودک می توان گفت که کودکان با وجود بازیگر کودک در تئاتر به نوعی همزاد پنداری می کنند و در واقع استفاده از بازیگر کودک و یا بزرگسال یک ابزار بوده و به لحاظ تکنیکی می توان از کودک یا بزرگسال استفاده کرد.

مهر: به نظر شما چطور می توان در تئاتر کودک بدون تجهیزات و یا برخی نور پردازی ها و یا گریم ها مفاهیم را به کودک القا کرد؟

بیگی گفت: این یک نوع سبک بوده ولی برای همیشه نیست و نمی شود آن را جایگزین کرد و مانند سبک های دیگر است و این نوع کارها بیشتر به لحاظ تکنیکی و هنرمندانه بوده و گرنه کودکان زیاد این نوع تئاتر را دوست ندارند و با آن ارتباط نمی گیرند.

البته ما باید سطح درک و فهم کودک را برای اجرای تئاتر بشناسیم و باید به روز بوده و با کودکان و طرز تفکر آنها کار کنیم.

استفاده از کودک یا بزرگسال و یا حالا هر نوع روشی مانند سایه بازی همه، نوعی تکنیک بوده و مهمتر از همه اینها متن نمایش بوده که اگر قوی باشد تاثیر خود را خواهد گذاشت.

ما هر سال کارناوال شادی را راه می اندازیم و کار طنز نیز اجرا می کنم و بنده در بخش جنبی جشنواره نمایش دارم.

مهر: نظر شما در مورد حذف رادیو تئاتر در جشنواره چیست؟

بیگی: به نظر من بهتر بود این بخش نیز در کنار بخش ها باشد البته این موضوع جای بحث دارد اما نمی توان گفت که مقصر در این زمینه چه کسی بوده است.

در حال حاضر در تئاتر حرف همیشگی من این است که تئاتر اصلا تعریف نشده و به خصوص در همدان این امر مشهود است

مهر: نظر شما درمورد حضور هنرمندان استان همدان در کمیته های جشنواره چیست؟

بیگی: خوشبختانه رابطه ارشاد با هنرمندان صمیمی شده و درهای ارشاد به روی هنرمندان باز شده است.

در سال 87 بود که نوزدهمین تئاتر منطقه ای کشور در همدان برگزار شد و همدان هیچ نقشی نداشت و آن سال انجمن نمایش کل سالن ها را بین هنرمندان تئاتر همدان تفکیک کرد و مدیر صحنه و منشی صحنه و اختیار را به هنرمندان دادند.

در جشنواره نیز سالن ها، مدیریت سالنها همه ساله ابتدا در دست انجمن همایش و تئاتر است و بعد هم در دست هنرمندان عرصه تئاتر استان است و شما وقتی برای تماشای تئاتر می روید آن شخصی که جلو در ایستاده تا مدیر صحنه و سالن همه تئاتری هستند.

و این نوع همکاری بازتاب خوبی در اجرای برنامه های جشنواره و اجرای کارها داشته است و هنرمندان استان در کمیته ها حضور داشته و در آنها پخش هستند و در کمیته های جنبی و داوران حضور دارند و جایی اگر نقصی هست قوتی هم هست.

مهر: آیا حمایت از هنرمندان تئاتر استان مقطعی بوده و یا مربوط به تمام سال است؟

بیگی: نه این رابطه ها در تمام طول سال وجود دارد و ارشاد از هنرمندان حمایت می کند ولی در جاهای دیگر این طور نیست و ما می توانیم برای هر نمایشی 15 روز سالن را در اختیار بگیریم.

و در حال حاضر برای هنرمندان تئاتری سالن ها رایگان بوده و مساعدت های بیشتری می شود.

نمايندگان دلسوز تئاتر دوست لطفا فقط در افتتاحيه ها و اختتاميه ها نبينيمتان!

مهر: از دیدگاه شما همدان به جایگاه خود در هنر تئاتر خواهد رسید؟

بیگی: بله در صورتیکه مسئولین تئاتر و موضوع آن را یک امر مهم تلقی کرده و زمانی که در طول اگر درب یک سالنی بسته شد و مسئولی گفت چرا این طور شده؟آن زمان است که اتفاقی در این حوزه افتاده است.

چرا الان نمایندگان فقط باید در اختتامیه باشند و این را از زبان بنده این طور بنویسید که نماینده دلسوز تئاتر دوست، فقط در افتتاحیه و اختتامیه شما را نبینیم با سخنرانی و چند تا نقطه، شما نمی خواهد گل بیآورید بیایید و درد بچه ها را بشنوید شما نماینده ما هستید ، ما به شما رای دادیم پس بیاید و کارها را از نزدیک ببینید الان که بنده می گویم حمایت ارشاد خوب است به این دلیل که در سال های قبل کسی نمی آمد برای تماشای تئاتر ها اما در حال حاضر همه مسئولین یک بار هم شده برای تماشای تئاتر می آیند و این کار باعث پیشرفت هنرمندان عرصه تئاتر استان می شود و از مسئولین ارشاد می خواهم که از مسئولین دیگر برای دیدن تئاتر دعوت کنند.

تئاتر تعريف خاصي در همدان ندارد كه مسئولان بايد براي اين مهم كاري كنند.

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گفتگو: زهرا مرادوند و زهرا ذوالفقاری