33 هزار ورزشکار در زنجان از سوی هیئت پزشکی ثبت شده است

ایرج رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بر اساس آمار جمع آوری شده مجموع ورزشکاران سازمان یافته استان زنجان 33 هزار و 675 نفر است که در این بین 9 هزار و 489 نفر آن مربوط به بخش روستایی و 24 هزار و 165 نفر آن در بخش شهری می باشد.



وی اظهار داشت: در مجموع 9 هزار و 80 نفر در بخش بانوان و 24 هزار و 574نفر در بخش آقایان کارت بیمه خدمات ورزشی دریافت نموده اند.



مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان گفت : شهرستان زنجان همچون گذشته به نسبت 7 شهرستان تابعه دیگر بیشترین آمار ورزشکاران سازمان یافته را داشته است.



رحمانی تصریح کرد: در شهرستانهای (زنجان، ابهر، خرمدره، خدابنده، طارم، ماهنشان و ایجرود) آمار ورزشکاران سازمان یافته زن و مرد به ترتیب( 17 هزار و 240 نفر، 5 هزار و 116 نفر، 3 هزار و 680 نفر، هزار و 714 نفر، 725 نفر و 566 نفر ) است.

جمع‌آوري 2 ميليارد و 400 ميليون ریال کمک مردمی در خانه انفاق زنجان

معاون توسعه مشارکت‌هاي مردمي کميته امداد استان زنجان، از جمع‌آوري 2 ميليارد و 400 ميليون ريال در خانه انفاق زنجان خبر داد.



رضا حسنلواز همکاري صميمانه مردم استان زنجان در قالب طرح‌هاي مشارکتي اين نهاد تقدير کرد.



وي با اشاره به اينکه در پنج ماهه نخست امسال 26 ميليون و 792 هزار ريال کمک مردمي در قالب طرح محسنين جمع‌آوري شد اظهار داشت: تعداد حامي جذب شده در طرح محسنين 20 نفر و فرزندان واگذار شده 22 نفر است.



معاون توسعه مشارکت‌هاي مردمي کميته امداد استان زنجان همچنين به جمع‌آوري 10 ميليون ريال در قالب نذورات قرباني اشاره کرد و گفت: طي اين مدت در راستاي اجراي طرح اطعام و افطار 56 ميليون ريال کمک مردمي جمع‌آوري شد.



حسنلو تعداد نيروهاي افتخاري جذب شده در خانه انفاق زنجان را 3 نفر اعلام کرد و افزود: همچنين در قالب رد مظالم نيز يک ميليون و 250 هزار ريال کمک جمع‌آوري شد.



وی در ادامه مبلغ کمک‌هاي جمع‌آوري شده براي زلزله زدگان را 26ميليون ريال عنوان کرد و گفت: همچنين طي اين مدت يک ميليون ريال زکات و در قالب جشن نيکوکاري 540 هزار ريال کمک جمع‌آوري شد.



معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان همچنين ميزان کمک‌هاي غيرنقدي جمع‌آوري شده خانه انفاق زنجان طي پنج ماهه نخست امسال 379 ميليون و 523 هزار ريال اعلام کرد و افزود: در مجموع طي اين مدت 2 ميليارد و 427 ميليون و 705 هزار ريال کمک جمع‌آوري شد.



حسنلو در پايان با تقدير از همکاري مردم استان زنجان طي اين مدت تصريح کرد: اميدواريم در ادامه سال نيز شاهد مشارکت بيش از پيش مردم در کمک به مددجويان اين نهاد باشيم.





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