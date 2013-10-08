ازدواج آگاهانه پایداری و دوام بیشتری دارد

نقی مجتهدی در گفتگو با خبرنگار مهر،ازدواج را یک سنت حسنه یاد کردوافزود: با ازدواج زندگی فرد کامل می شود و زندگی هدف دار می شود.

وی با اشاره به اینکه اشتغال در امر ازدواج بسیار مهم است اظهار داشت: اشتغال مهمترین عامل برای شروع زندگی است و اکثرا بیشترین اختلافات خانوادگی به علت نبود اشتغال است بنابراین در امر ازدواج توجه به اشتغال بسیار مهم است.

مدیر عامل بنیاد ازدواج استان زنجان گفت: انتخاب درست و آگاهانه باعث می شود دو زوج زندگی موفقی داشته باشند.

مجتهدی تاکید کرد: اگر انتخاب آگاهانه و با عقلانیت صورت بگیرد زندگی دوام و پایدار خواهد بود.

وی در ادامه گفت: در راستای ترویج و توسعه ازدواج موفق در جامعه باید دستگاههای فرهنگی راهکارها و برنامه های مناسب را در دستور کار قرار دهند.

مدیر عامل مرکز بنیاد ازدواج استان زنجان تصریح کرد: در راستای ترویج ازدواج موفق باید روحانیون مشاوره ها و همایش های مختلف را در دستور کاری خود قرار دهند چرا که برگزاری این همایش ها در آگاه سازی و انتخاب درست بسیار موثر است.

مجتهدی افزود: باید مشاوره های ارائه شده به جوانان متمرکز باشد با این که هزینه بر است ولی بسیار موثر است.

وی یادآور شد: پسران ما به این امر توجه داشته باشند که در امر ازدواج حجاب و عفاف همسر در داشتن یک زندگی موفق بسیار مفید است چرا که همسر با حیا نسل با حیا و با ایمان تربیت می کند.