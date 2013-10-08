به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فیروزفر شامگاه دوشنبه در جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید این دانشگاه افزود:دانشگاه، بهترین محل برای کسب تجربه و نیز یافتن پاسخ برای سوالات ذهنی دانشجویان است بنابراین دانشجویان نباید این فرصت مغتنم را از دست بدهند.



وی اظهار داشت: دانشجویان نباید اصول اساسی دانشگاه را فدای فرعیات کنند،برای مثال ورزش امری بسیار پسندیده و ضروری است اما پرداختن به ورزش در دانشگاه تا حدی که به درس دانشجو لطمه وارد کند توصیه نمی‌شود.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان همچنین به دانشجویان جدیدالورود حضور در تشکل‌های دانشجویی را توصیه کرد و افزود:مهرماه سال‌جاری بیش از 2 هزار و 200 دانشجوی جدید وارد دانشگاه آزاد زنجان شده‌اند که به همه آن‌ها توصیه می‌شود در تشکل‌هایی همچون بسیج دانشجویی،مهرانه،هیآت فاطمیون حضور پیدا کنند،همچنین از افتتاح تشکل‌هایی که در دانشگاه وجود ندارد نیز حمایت خواهد شد.



فیروز فر با اشاره به اینکه سیاست کلی دانشگاه آزاد پیشرفت‌ کیفی در امور است ادامه داد: خوشبختانه طی سال‌های گذشته دانشگاه آزاد پیشرفت کمی بسیار چشمگیری داشته است، لذا هم‌اکنون توان بیشتر، بر روی کیفیت خواهد بود.



وی همچنین از افتتاح یکی دیگر از ساختمان‌های سایت امام خمینی(ره) اشاره کرد و یادآور شد: دانشگاه آزاد زنجان دارای 130 رشته و 60 گروه آموزشی می‌باشد که تا کنون بیش از 30 هزار فارغ‌التحصیل داشته است.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان با تآکید بر وجود 3 سایت خوابگاهی ملکی افزود: 2 سایت خوابگاهی مختص دانشجویان خواهر و 1 سایت متعلق به دانشجویان پسر می‌باشد؛ لذا خوشبختانه همواره خوابگاه‌ها دارای ظرفیت خالی هستند.