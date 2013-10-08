برگزاری همایش گردشگری در زنجان چالش های این حوزه را مرتفع می کند

محمد فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برگزاری این همایش نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط است.

وی با اشاره به پیشنهاد ارائه شده برای بررسی برگزاری همایش گردشگری، چالش و مزیت‌های زنجان در این حوزه را به کار گروه مربوطه اشاره کردوگفت: این کار گروه برنامه ریزی لازم را لحاظ کرده است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاریردی واحد زنجان برگزاری این همایش را بسیار مهم عنوان کردو افزود: این همایش چالش ها و معضلات پیش روی گردشگری در استان را شناسایی می کند.

فتحی تاکید کرد: برگزاری با کیفیت این همایش بسیار مثمر ثمر است بنابراین برای هر چه بهتر برگزار شدن آن دانشگاه اقدامات و برنامه ریزی های لازم را در دستور کاری خود قرار داده است.

وی گفت: این همایش علاوه بر اینکه در شناسایی ضعف های گردشگری موثر است بلکه مزیت های گردشگری در استان را هم به مدعوین منعکس می کند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد زنجان تصریح کرد: در برگزاری این همایش باید رسانه ها اطلاع رسانی لازم را انجام دهند.

فتحی افزود: توسعه استان در گرو شناسایی مزیت ها و بر طرف کردن ضعف های آن است بنابراین باید در توسعه هر چه بیشتر استان در همه حوزه ها تلاش لازم انجام گیرد.