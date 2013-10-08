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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۵:۴۲

اسکندری اعلام کرد:

وقوع حریق در 460 هکتار از مراتع استان زنجان

وقوع حریق در 460 هکتار از مراتع استان زنجان

زنجان -خبرگزاری مهر: فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: در 6 ماه نخست سال بیش از 460 هکتار از مراتع استان زنجان طعمه حریق شده است.

سرهنگ رحیم اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان از مراتع استان در 31 مورد آتش سوزی در نقاط مختلف استان روی داده است.

وی از اخراج بیش از 28 هزار واحد دامی غیرمجاز از مراتع استان خبر داد و افزود: از ابتدای سال 332 هکتار از اراضی ملی خلع ید و رفع تصرف شده است.

اسکندری افزود: در 338 مورد بیش از 37 هزار هکتار اراضی ملی پیشگیری از تصرف صورت گرفته است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان از تنظیم 104 مورد پرونده تخلف که مربوط به 392 هکتر از اراضی ملی بوده خبر داد و گفت: در این مدت 47 دستگاه انواع ماشین آلات توقیف و 13 بازداشتی نیز داشتیم.

کد مطلب 2151258

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