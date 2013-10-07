تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه شانزدهم مهرماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با دوم ذیالحجه سال 1434 هجری قمری و هشتم اکتبر سال 2013 میلادی.
- سومین تمرین تیم ملی فوتبال جهت آمادهسازی برابر رویارویی با تایلند در مرحله انتخابی جام ملتهای آسیا امروز هم در کمپ تیمهای ملی برگزار میشود.
- مرحله انتخابی مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در گروه D امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* عربستان - لبنان، 13:30، ورزشگاه باهنر کرمان
* ایران - تاجیکستان، ساعت 17، ورزشگاه باهنر کرمان
- تیم فوتبال زیر 17 سال (نوجوانان) ایران که خود را برای حضور در مسابقات جام جهانی 2013 امارات آماده میکند، امروز در دو نوبت تمرینات آمادهسازیاش را پیگیری میکند.
نظر شما