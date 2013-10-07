تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه شانزدهم مهرماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با دوم ذی‌الحجه سال 1434 هجری قمری و هشتم اکتبر سال 2013 میلادی.

- سومین تمرین تیم ملی فوتبال جهت آماده‌سازی برابر رویارویی با تایلند در مرحله انتخابی جام ملت‌های آسیا امروز هم در کمپ تیم‌های ملی برگزار می‌شود.

- مرحله انتخابی مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در گروه D امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* عربستان - لبنان، 13:30، ورزشگاه باهنر کرمان

* ایران - تاجیکستان، ساعت 17، ورزشگاه باهنر کرمان

- تیم فوتبال زیر 17 سال (نوجوانان) ایران که خود را برای حضور در مسابقات جام جهانی 2013 امارات آماده می‌کند، امروز در دو نوبت تمرینات آماده‌سازی‌اش را پیگیری می‌کند.