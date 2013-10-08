ارائه 68 هزار نفر ساعت آموزشهای مهارتی در زنجان

قاسم صیادی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود الگوی آموزش مهارتی بازار محور از جمله زمینه های ایجاد اشتغال پایدار و ارتقاء بهره وری است.

وی اظهار داشت: درنیمه نخست سالجاری این سازمان مبتنی برمدل آموزشی بازار محور 423 نفر معادل 68 هزار و 903 نفر ساعت را آموزش داده است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان گفت: در شش ماهه نخست سالجاری 28 دوره آموزشی بازار محور شامل درودگری، دروپنجره upvc، نازک دوز زنانه، تولید کننده ورمی کمپوست، پرورش قارچ دکمه ای، راسته دوز، شلواردوز، نقاشی روی سفال، روبان دوز، قالی بافی درجه2 ، دوزنده پوشاک حمام، پولک و منجوق دوز، کیف دوزی و خیاط لباسهای کشی توسط این اداره کل اجرا شده است.

صیادی تاکید کرد: این سازمان آموزش های مهارتی را در اولویت کاری خود قرار داده چرا که توجه به این امر بسیار مهم، توسعه اشتغال پایدار را به دنبال دارد.