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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۸:۲۷

بصیری‌پور در گفتگو با مهر:

عدم امضا حکم شهردار منتخب به دلیل نداشتن مدرک مرتبط صحت ندارد

عدم امضا حکم شهردار منتخب به دلیل نداشتن مدرک مرتبط صحت ندارد

مشهد – خبرگزاری مهر: عضو شورای شهر مشهد گفت: عدم امضا حکم صولت مرتضوی به دلیل نداشتن مدرک مرتبط با امور شهری صحت ندارد و کسانی که این شایعات را راه می اندازند به دنبال تخریب شان و شخصیت شهردار منتخب هستند.

غلامرضا بصیری‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امضای حکم به طور معمول قدری زمانبر است و شایعاتی مبنی‌بر امضا نشدن حکم شهردار جدید درست نیست و نباید به این حاشیه ها دامن زد.

وی ادامه داد: تا هنگامی که حکم مرتضوی به امضا برسد سرپرست شهرداری مشهد امور شهر را به پیش می‌برد و نمی‌گذارد کارها لنگ بماند.

وی با تاکید بر این مطلب که با هر تغییر و تحولی ممکن است برخی اقدامات به کندی پیش رود، افزود: پایتخت معنوی طی سال‌های اخیر پیشرفت های زیادی داشته و در حال حاضر همه منتظر هستند با امضای حکم شهردار جدید بسیاری از مشکلات و معضلات شهر هر چه سریع تر حل و فصل شود.

عضو شورای شهر مشهد در پاسخ به سوالی در زمینه انتخاب معاونان سیاسی برای شهردار مشهد یادآور شد: این امر نیز به هیچ وجه صحت ندارد و شهرداری به دنبال انجام کار سیاسی نیست.

کد مطلب 2151267

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