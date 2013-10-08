  1. دانشگاه و فناوری
۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۹:۰۵

ساعتی که زمان مرگ را اعلام می کند/ محاسبه زمان باقیمانده عمر

ساعتی که زمان مرگ را اعلام می کند/ محاسبه زمان باقیمانده عمر

ساعت دیجیتالی مچی جدیدی ساخته شده است که بنا بر ادعای سازندگان آن، می تواند به کاربر کمک کند زمان باقی مانده از عمر خود را محاسبه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، افرادی که ساعت " تیکر" را به مچ خود می بندند باید به پرسشنامه شخصی در مورد سابقه سلامت، سن ، سبک زندگی و سابقه بیماری در خانواده اش پاسخ دهند.

پاسخ دادن به این سئوالات موجب می شود تایمر این ساعت به طور دقیق ثانیه، دقایق، روزها و سالهای باقی مانده از زندگی فرد را نشان دهد.

بر روی نمایشگر این ساعت سه ردیف رقم نشان داده می شود که در ردیف بالا به ترتیب سال، ماه و روز و ردیف دوم ساعت، دقیقه و ثانیه باقی مانده از عمر نشان داده می شود. ردیف سوم نیز زمان به وقت محلی را نشان می دهد.

هدف طراحان از ساخت این ساعت این بوده است که با نشان دادن زمان باقی مانده از عمر به این شکل به افراد در مورد تلف کردن وقت هشدار دهند.

"فردریک کولتینک" مبتکر ساعت تیکر می گوید فکر می کنم اگر بدانیم چه قدر از عمر و زمانمان باقی است، می توانیم زندگی و انتخاب های بهتری داشته باشیم. این شیوه می تواند به ما آینده نگری بدهد و در این حالت مسایل کوچک دیگر برایمان خیلی مهم نمی شوند. به همین دلیل است که ساعت تیکر را ساعت شادی می دانم.

این ساعت به همراه کتابچه پرسشنامه موسوم به "درباره زمان" عرضه می شود که به کاربر امکان می دهد زمان باقی مانده از عمر خود را محاسبه کند.

قیمت این ساعت که قرار است آوریل 2014 به بازار عرضه شود، 59 دلار تعیین شده است.

کد مطلب 2151268

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