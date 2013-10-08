تعلل در انتخاب استاندار جدید خراسان رضوی پروژه های اقتصادی را به تعطیلی می کشاند

غلامحسین شافعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ضرورت دارد هر چه سریعتر استاندار این استان انتخاب شود چرا که تعلل در این زمینه به نفع پیشرفت و آبادانی خراسان رضوی که یکی از قطب های اقتصادی بوده نیست.

وی ادامه داد: این خطه پهناور نیازمند اجرای هر چه سریعتر پروژه های عمرانی است اما در حال حاضر به دلیل انتخاب نشدن مدیر استان راه بر اجرای به موقعه طرح های اقتصادی مسدود شده است.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: مدیران اقتصادی استان منتظر هستند تا قفل انتخاب استاندار جدید شکسته شود و این استان مسیر پیشرفت خود را همچون گذشته طی کند.

به گفته وی استاندار آینده خراسان رضوی باید فردی شایسته و متخصص در امور اقتصادی باشد و ضمن شناسایی ظرفیت های مغفول مانده استان هر چه سریعتر پروژه های اقتصادی را به اجرا در آورد.

شافعی تصریح کرد: ضروری است استاندار جدید به توسعه گردشگری دینی و چالش های سرمایه گذاری توجه ای ویژه داشته باشد و در این راستا با قوت و جدیت اقدامات لازم را انجام دهد.