به گزارش خبرنگار مهر، هئیت رئیسه جدید شهر خورموج دوازدهم شهریور ماه امسال مشخص شد و در همان جلسه احمد شیخیانی شهردار سابق نخل تقی به عنوان سرپرست شهرداری خورموج معرفی شد؛ حالا بعد از قریب به یک ماه مردم این شهر خواسته‌هایی از شهردار جدید خود داشتند.

توسعه پارک محله ای در دستور کار شهردار جدید قرارگیرد

یکی از مغازه داران شهر خورموج در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: توسعه فضای سبز و کاشت درخت در جاهای مختلف شهر می تواند کمک شایانی به زیبای شهر کند

دشتی افزود: ورودی این شهر باید تغییراتی در آن داده شود تا جلوه زیبا به خود نشان دهد.

وی گفت: سرعت‌گیرهایی که در سطح شهر نصب می‌شود، بعد از پوسیدگی پیچ هایی که در آن به کار رفته جای خود باقی می ماند و باعث آسیب زدن به ماشین ها می شود.

دشتی با تقدیر از زحمات شهردار سابق افزود: وسایل بازی که در پارک ها نصب شده کار بسیار ارزشمندی بود که امیدواریم این روند توسعه یابد.

وی خواستار نصب ساعت شهری در میادین اصلی شهر شد و بیان داشت:با توجه به حجم گسترده ماشین ها در سطح شهر کمبود چراغ راهنما در این شهر احساس می شود

نرخ کرایه تاکسی‌های شهری در شهرک‌ها بالا است

یکی دیگر از شهروندان شهر نیز با بیان اینکه نرخ کرایه تاکسی‌های شهری در شهرک‌ها بالا است، گفت: مکانهای تفریحی در سطح شهر کم است.

خانم ابراهیمی افزود:ماشین های تاکسی شهر فقط در میادین اصلی تردد می کنند و کمتر در شهرکها در حال تردد هستند و اگر مسافر هم به آنجا می برنند هزینه خیلی بالایی برمی دارنند که امیدواریم شهردار جدید برکار رانندگان نظارت داشته باشد.

آسفالت کوچه و معابر از اولویت های شهردار جدید باشد

محمودی یکی دیگر از شهروندان شهر خورموج نیز اظهار داشت: تعداد زیادی از کوچه‌های این شهر آسفالت نشده که می طلبد شهردار و شورای جدید این کار را اولویت برنامه های خودشان قرار دهند.

وی با طرح این سوال که آیا شهرداری در قبال حفاری‌های سطح شهر از ادارات مرتبط هزینه دریافت می‌کند یا نه، خواستار پیگیری موضوع از طریق مسئولین شد.

وی در ادامه از تلاش‌ها و خدمات شهردار سابق قدردانی و خواستار توجه جدی شهردار جدید به مبلمان شهری شد.

احمد شیخیانی شهردار سابق نخل تقی یکی از شهرداران نمونه استان می باشد که کارهای ارزشمندی در مدت چند سال گذشته به این شهر ارائه داده است.

خواسته مردم به حق و قابل پیگیری است/ نیازمند حمایت مردم هستیم

رئیس شورای شهر خورموج در گفتگو با مهر اظهار داشت: در اولین نشست شورا و شهردار، همه هم دل و یک صدا با هم عهد بستند که برای پیگیری و تحقق خواسته ها و مطالبات به حق مردم فهیم شهر خورموج از هیچ تلاشی دریغ نورزیم.

غلامحسین تیموری افزود: شورای اسلامی دوره چهارم شهر خورموج با این باور شروع به کار کرد که مشکلات شهر حل شدنی است و خواسته مردم به حق و قابل پیگیری است.

وی ادامه داد: شهر خورموج دارای قابلیت‌های فراوان و فراموش شده‌ای است که هر کدام از آنها می‌تواند محور پیشرفت و توسعه قرار بگیرد.

تیموری تعامل و همدلی همه اقشار و گروه‌های مردمی و حمایت مردم و مسئولان را لازمه توانمندی و تاثیرگذاری موفقیت خویش عنوان کرد.

وی تصریح کرد: معتقدیم داشتن شهری آباد، زیبا، توسعه یافته و مدرن و پیشرفته حق تک تک شهروندان شریف و فهیم خورموج است که به دینداری و فرهنگ دوستی معروف شده‌اند.

راه‌اندازی ترمینال مسافربری خورموج از اولویت‌های شورا است

تیموری گفت:چشم انداز شورا و شهرداری نگاه عدالت و توسعه محور به تمام نقاط شهر و به تمام ظرفیت ها ی آن است با توسعه فضای سبز و تغییر مبلمان شهری به زیبا سازی شهر کمک خواهیم کرد.

وی بیان داشت: رویکرد شهرداری خدمت صادقانه و مردم عزیز خورموج خواهد بود و از جمله اولویت‌ها و برنامه‌های این شهرداری ایجاد پارک بزرگ ورودی شهر، احداث پارک‌های محله ای، چراغانی معابر، روکش آسفالت خیابان‌ها و آسفالت کوچه‌ها، نصب تابلوهای راهنما در سطح شهر و راه اندازی ترمینال مسافربری خواهد بود.

تیموری اضافه کرد:امیدواریم با تامین اعتبار و همکاری شهروندان عزیز بتوانیم شهری زیبا تر از گذشته داشته باشیم.

وی در پایان از تلاشهای بی شائبه فرماندار شهرستان دشتی ،امام جمعه و سایر مسئولین شهرستان که با شهرداری و شورا شهر کمال همکاری دارند تقدیرو تشکر کرد.

توسعه فضای سبز و نوپردازی در سطح شهر اولویت شهرداری است

شهردار جدید شهر خورموج نیز به خبرنگار مهر گفت: مفتخریم در شهری خدمت می کنیم که به نگین فرهنگ جنوب و به عالم پروری مشهور است که این افتخار بزرگی است.

احمد شیخیانی افزود:خواسته به حق مردم با تمام تلاش پیگیری می کنم و از هیچ تلاشی دریغ نمی کنیم.

شیخیانی ادامه داد: توسعه فضای سبز و نوپردازی در سطح شهر وآسفالت کوچه و معابر ،احداث میدان بصیرت و ایجاد دروازه ورودی و... از اوالویت های این شهرداری خواهد بود.



گزارش: قاسم بازیاری