بسیاری از مشکلات اقتصادی به سوء مدیریتها و عدم توجه به بخش تولید داخلی باز می گردد

محسن شرکا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر عده ای از کارشناسان بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از تحریم ها می دانند در حالی که همه ما به خوبی می دانیم که معضلات و چالش های امروز اقتصاد به سوء مدیریتها و عدم توجه به بخش تولید باز می گردد.

اظهارات غیرکارشناسی شده در حوزه اقتصاد

وی ادامه داد: طی سالهای اخیر اظهارات افراد غیرکارشناس در حوزه اقتصاد به مشکلات این بخش بیش از بیش دامن زده چرا که این افراد مدام خواسته اند مشکلات پیش روی این عرصه را به تحریم های دشمن ارتباط دهند در حالی که با یک حساب سرانگشتی می توان به راحتی دریافت که چالش امروز ما به سخنان غیرکارشناسی شده و سوء مدیریتهای داخلی مربوط است.

وی با تاکید بر اینکه تحریم ها بر تشدید مشکلات تاثیر داشته اما نه به این میزان که همه تقصیرها را بر گردن تحریم ها بیندازیم، افزود: طی سالهای گذشته اگر با اقدامات اساسی سبب توسعه اقتصادی غیرنفتی می شدیم امروز توپ را به میدان دشمن نمی انداختیم و از بی تدبیری های داخل غافل نمی شدیم.

چالش جدی در حوزه اقتصاد

دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تصریح کرد: امروز چالش جدی کشور در حوزه اقتصاد است و در این راستا باید در سایه توجه به واحدهای تولیدی و هدایت نقدینگی به سمت این واحدها اقتصاد کشور را متحول کرد.

شرکا یادآور شد: در حال حاضر رفع مشکلات اقتصادی و کاهش آمار بیکاری نیز در صورت توجه به تولید اتفاق می افتد و باید این مقوله را به خوبی مدیریت کرد.

تزریق نقدینگی کارخانه ها را سرپا نگه می دارد

وی بیان کرد: هم اکنون بسیاری از کارخانه و واحدهای تولیدی در آستانه ورشکستگی قرار دارند که در صورت تزریق نقدینگی مجددا سرپا می شوند و می توانند سرعت رشد و پیشرفت خود را توسعه دهند.

به گفته وی دولت باید راهکاری را برای تامین منابع مالی واحدهای تولیدی در نظر بگیرد و با حمایت همه جانبه از این واحدها، توسعه صادرات را محقق کرده و رشد و پیشرفت اقتصادی را برای کشور رقم بزند.

دولت یازدهم باید در زمینه تامین منابع مالی برای واحدهای تولیدی مصمم باشد

دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر اینکه ضرورت دارد دولت یازدهم در زمینه تامین منابع مالی واحدهای تولید مصمم باشد، افزود: دولت یازدهم باید اقدامات غلط گذشته در خصوص اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و در نظر نگرفتن سهمی برای واحدهای تولیدی را کنار بگذارد و منابع لازم را به این واحدها اختصاص دهد.

وی گفت: قانون هدفمندی یارانه ها در دولت گذشته به خوبی اجرا نشد و موجب افزایش فزاینده تورم و تعطیلی واحدهای تولیدی و کارخانه ها شد بنابراین امروز اگر قرار است وضعیت اقتصاد بهبود پیدا کند نخست باید با حمایت تولید، توسعه صادرات غیرنفتی را گسترش داد و در گام های بعدی اتکاء خود را به منابع نفتی کم کرد.

سنگ بنای اقتصاد هر کشوری توجه به تولید است

وی تصریح کرد: سنگ بنای اقتصاد هر کشوری توجه و حمایت از تولید است بنابراین باید برای اینکه اقتصاد موفق و جهانی داشته باشیم تولید با کیفیت و مناسب را در دستور کار قرار دهیم.

شرکا ابراز امیدواری کرد با اهتمام ویژه دولت یازدهم قفل های اقتصادی گشوده شده و واحدهای تولیدی مورد توجه ویژه دولت قرار می گیرند.