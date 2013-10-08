درمان عفونت های گوارشی با قرص مدفوع

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگران 32 بیمار مبتلا به عفونتهای ناشی از عود باکتری "سخت کلستریدیوم" را مورد بررسی قرار دادند. این بیماری نوعی عفونت باکتریایی است که موجب اسهال شدید شده و می تواند جان بیمار را تهدید کند.

این عفونت می تواند پس از مصرف آنتی بیوتیک ها و در پی از بین رفتن باکتری های خوب روی دهد و زمینه را برای رشد باکتری های مضری مانند C difficile در روده فراهم می آورد.

توماس لویی استاد پزشکی دانشگاه کالگری کانادا گفت: برخی از بیماران در این مطالعه در چرخه ای از درمان با آنتی بیوتیک و عود عفونت C difficile گیر افتاده بودند.

شرکت کنندگان پیش از این مطالعه، دستکم از چهار حمله باکتری C difficile رنج می بردند. اما پس از مصرف این قرص ها که دوباره باکتری های خوب روده را در سیستم گوارش وارد می کرد تقریبا این عفونت در تمامی شرکت کنندگان از بین رفت و طی سه ماه تا سه سال پس از درمان دچار هیچ عفونتی از این نوع نشدند. فقط یک شرکت کننده ظاهرا دچار عود بیماری شد که این پس از مصرف آنتی بیوتیک برای یک عفونت دیگر بود.

پیوند مدفوع که به طور رسمی به آن پیوند مدفوع میکروبیوتا می گویند پیش ازاین تاثیر مفید خود را برای درمان عفونت های C difficile نشان داده بود.

با این حال باکتری مدفوع از طریق تنقیه یا قرار دادن لوله ای در روده و یا از طریق لوله ای در بینی و امتداد آن تا دستگاه گوارش، منتقل می شود. قرص ها گزینه بسیار مناسبی هستند چرا که مصرف آنها برای بیمار ساده تر، کم هزینه و غیر تهاجمی است.

محققان مدفوع یک اهدا کننده را آن قدر پردازش کردند تا فقط باکتری های مفید باقی مانده و از آن قرص ساختند. سپس این باکتری ها را در کپسول های سه لایه قرار دادند تا پس از عبور از معده و وقتی وارد روده کوچک شدند، متلاش شوند و باکتری های خود را آزاد کنند.

شرکت کنندگان طی یک دوره پنج تا 15 دقیقه ای 24 تا 34 کپسول مصرف کرده و این قرص ها موجب تهوع و استفراغ نشدند.