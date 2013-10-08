نمایش "ماه مهر از سال شصت" یادآور ایستادگی ایرانیان در دفاع مقدس است

روح الله ملکزاده در حاشیه اجرای خصوصی نمایش ماه مهر از سال شصت و دیدار با عوامل این اثر فاخر نمایشی حوزه دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از راهبردهای همیشگی ما در معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری بندر گناوه حمایت از همه هنرمندان و آثار هنری مرتبط با حوزه دفاع مقدس است.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری بندر گناوه گفت: معتقدم که هر چه ما در حوزه دفاع مقدس از هنرمندان و آثار ارزشمند آنها حمایت کنیم کم است و باید حمایت ها در این عرصه بیشتر باشد.

وی ادامه داد: این معاونت با توجه به اعتبارات محدود خود تلاش می کند تا زمینه شکوفایی استعدادهای هنری مختلف شهروندان گناوه ای را با برگزاری کلاس ها و دوره های گوناگون هنری در فرهنگسرای شهرداری بندر گناوه فراهم آورد.

ملکزاده اضافه کرد: نمایش ماه مهر از سال شصت اثری ارزنده برای یاداوری ایستادگی ها و آلام هموطنان ما در سال های دفاع مقدس است.

وی خاطر نشان ساخت: امیدواریم با بهبود وضعیت درآمدهای شهرداری بتوانیم به نحو شایسته تری از این آثار ارزشمند هنری حمایت کنیم.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری بندر گناوه در پایان گفت: در حال حاضر چندین انجمن هنری در فرهنگسرای شهرداری گناوه به فعالیت هنری مشغول هستند.

تئاتر گناوه به حمایت دستگاه‌های اجرایی این شهرستان نیاز دارد

کارگردان این اثر نمایشی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایش صحنه ای ماه مهر از سال شصت، کاری از گروه نمایشی مکث شهرستان گناوه است.

اردلان تاجدینی با اشاره به بازیگران این نمایش گفت: بازيگران این نمایش صحنه ای صادق كشت ورز، سيدعبدالحسين نواب صفوي، عبدالرضا فهيم پور، عادل رجبي، منصور حياتي و صديقه حياتي هستند.

کارگردان نمایش صحنه ای ماه مهر از سال شصت در پایان با تقدیر از همكاري و مساعدت شهرداري گناوه با اين گروه نمايشي گفت: تئاتر شهرستان گناوه به حمایت دیگر دستگاه های اجرایی این شهرستان نیاز دارد و امیدوارم همچون شهرداری گناوه این نهادها نیز به رشد کمی و کیفی تئاتر گناوه کمک کنند.