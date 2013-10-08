"دفاع از حقوق كودكان درگير جنگ" شعار جشنواره فیلم كودك/ اصفهان سرشار از خوداتكايي و خودباوري

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ميرعلايي امشب در آيين افتتاحيه بيست و هفتمين جشنواره فيلم هاي كودكان و نوجوانان در اصفهان اظهار داشت: پرچم پيامبر اسلام (ص) پس از تبرك داده شدن در قبرستان بقيع و مكه، به مدت يك هفته به جشنواره آمده و پس از آن به دمشق و حرم حضرت رقيه (س) خواهد رفت.

وي افزود: در واقع اين پرچم نشان مي دهد جمهوري اسلامي امسال پرچم دار حمايت از حقوق كودكان درگير جنگ است.

ميرعلايي با بيان اينكه اتفاقات خوب جشنواره امسال محصول خون دل خوردن مسئولان و هنرمندان در دوره هاي قبل است، بيان داشت: پروانه نماد اين جشنواره است. پروانه موجودي است كه يك سال عمر مي كند و سپس خود را فداي پرورش پروانه هاي جديد مي كند. جشنواره بيست و هفتم هم پروانه هاي جديدي را پرورش خواهد داد.

وي ادامه داد: مجلس دهم فراكسيون كودكان را تشكيل داده است. بايد توجه كرد كه بودجه سينمايي ما ناچيز است و مجلس و دولت بايد كمك كنند تا اين بودجه براي ساخت فيلم هاي خوب كودك و نوجوان افزايش يابد. از طرف ديگر استاندار و مسئولان اصفهان هم مي توانند به پويا شدن فرهنگ كودك كمك كنند.

همچنين رييس سازمان سينمايي كشور گفت: از كودكان ايران عزيز مي خواهم سالي يك بار با خانواده خود به سينما بروند.

حجت الله ايوبي اظهار داشت: اگر اين اتفاق بيفتد، ورودي سينماهاي ما از 10ميليون به 70 ميليون نفر افزايش مي يابد كه اين موضوع به سينما كمك خواهد كرد. از طرف ديگر از سينماگران هم مي خواهم براي كودكان فيلم هاي خوب بسازند.

وي افزود: ما در بچگي خوشبخت تر از كودكان امروز بوديم، چرا كه فيلم هاي خوبي در كودكي ما ساخته مي شد. اميدوارم اين جشنواره بتواند سينما رفتن، فيلم ديدن و فيلم فهميدن را به كودكان آموزش دهد.

ايوبي بيان داشت: اين جشنواره به نام پيامبر اسلام (ص)، پيام رسان صلح و دوستي است. جهان گرفتار جنگ امروز نيازمند پيام عشق، صلح، محبت و دوستي پيامبر است و جا دارد ما اين پرچم صلح و گفتگو را در جهان برافرازیم.

وي ادامه داد: خوشحالم كه مجمع عمومي خانه سينما امروز تشكيل جلسه داد و به انتخاب هيات مديره خود پرداخت.

همچنين شهردار اصفهان گفت: به عنوان شهردار اصفهان كليد شهر را به مهمانان جشنواره كه به اصفهان آمده اند، تقديم مي كنم.

مرتضي سقاييان نژاد اظهار داشت: علت اينكه اين جشنواره در اصفهان برگزار مي شود، اين است كه اين شهر مهد تمدن ايران زمين و پايتخت فرهنگي جهان اسلام است و به همين دليل سرشار از هويت، خوداتكايي و خودباوري است.

وي افزود: كودكان ما بايد اين خودباوري، خوداتكايي و استقلال را در خود پرورش دهند و اين تمدن بايد در فيلمنامه هاي ما خود را نشان دهد. كودكان ما بايد ايستادگي كنند و اين جشنواره هم بتواند اين خوداتكايي و استقلال را به كودكان منتقل كند.

گفتني است در اين افتتاحيه قاسم جعفري، نماينده بجنورد، محمد دهقان، نماينده طرقبه و كناران و عليرضا منظري توكلي، نماينده بافت به عنوان تشكيل دهندگان فراكسيون كودك در مجلس شوراي اسلامي حضور داشتند.