همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات در رودسر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان کشور شامگاه دوشنبه در این همایش گفت: هم اکنون هزار نفر در ایران جزء استعدادهای درخشانند که 40 درصد از این افراد در دانشگاه های دولتی و بقیه از دانشگاه آزاد اسلامی هستند.

کریم زارع افزود: در حال حاضر این باشگاه با داشتن 55 هزار نفر عضو و 15 سال تجربه به امر جذب، بالندگی و هدایت نخبگان در کشور مشغول است.

وی همچنین از راه اندازی سه باشگاه دیگر در سه شهر کشور طی سال جاری خبرداد و افزود: از زمان تاسیس این باشگاه تاکنون اقدامات اساسی همچون راه اندازی نمایشگاه دستاوردهای باشگاه و سایر موارد انجام گرفته است.

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان کشور گفت: پژوهش از پایه های اساسی توسعه و زیر بنای تصمیم گیری ها کلان و بنیادی است.

وی در ادامه با اعلام اینکه پژوهش منجر به تولید علم می شود، یادآورشد: اساسی ترین هدف مراکز علمی پرورش استعدادها و پیشبرد دانش از طریق پژوهش های علمی و به تبع آن ترویج و توسعه علوم است.

این همایش از سوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش و باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان این واحد دانشگاهی برگزار شد.