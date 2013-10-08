پنجمين جشنواره هلهله فرشته ها در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدي ماندگاري در افتتاحيه پنجمين جشنواره هلهله فرشته ها كه شامگاه دوشنبه در حسينيه شهداء قم و با حضور اقشار مختلف مردم و مداحان اهل بيت (س) برگزار شد با اشاره به اينكه برخي براي ازدواج به موقعيت پدر يا خانواده فرد توجه دارند ضمن رد اين مطلب به شاخصه هاي ازدواج با بركت اشاره و بيان كرد: فرزند صالح يكي از اثرات ازدواج با بركت است.



وي همچنين به پديده تك فرزندي و لزوم برطرف شدن اين معضل در خانواده ها اشاره و ادامه داد: مال با بركت از ديگر شاخصه هاي ازدواج با بركت است و ازدواج موجب افزايش بركت و رزق و روزي مي شود.



ماندگاري با اشاره به اينكه دارايي با بركت نيز يكي ديگر از اين شاخصه ها است ادامه داد: دارايي با بركت شامل نكاتي همچون،آبرو، قلم و بيان است كه بايد همه اينها در مسير صحيح استفاده شود.



وي در پايان تاكيد كرد: چنانچه ما به خدا توجه داشته و طاعات الهي را به جا بياوريم خداوند در زندگي به ما بركت مي دهد.



ماندگاري به آمار طلاق اشاره و بيان كرد: آمار طلاق در طيف مشهور جامعه بخصوص بازيگران فيلم ها و سريالها بالا است.



وي ادامه داد: بايد از اين نكته درس گرفت كه ثروت و شهرت موجب بركت و خوشبختي در زندگي نمي شود.



يادآور مي شود: جشنواره هلهله هاي فرشته به همت هيئت يا زهرا و با هدف ترويج ازدواج آسان و الگوگيري از ازدواج حضرت علي(ع) و فاطمه زهرا(س) برگزار مي شود.