1000 نفر در سراسر کشور جزء چهره های استعداد درخشان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، کریم زارع شامگاه دوشنبه در حاشیه نخستین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات در رودسر در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 55 هزار نفر در کشور در 262 باشگاه عضو هستند از راه اندازی سه باشگاه دیگر در سه شهر دیگر کشور خبر داد.

وی همچنین با اعلام اینکه تاسیس این باشگاه در 14 سال و 14 ماه و 14 روز پیش صورت گرفته افزود: در این مدت اقدامات خوبی انجام شده که از جمله آنها تصویب باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در کنار بنیاد علمی نخبگان و راه انداری نمایشگاه دستاوردهای این باشگاه و تکمیل نام باشگاه با پسوند نخبگان نام برد.

دبیر همایش ملی رویکرد هی نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات نیز در گفتگو با خبرنگاران گفت: بیش از یک هزار و 400 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده است.

فرهاد عابدینی افزود: با این وجود فقط 700 مقاله به دلیل محدودیت کاری پذیرش شد که از این میان تعدادی در قالب سخنرانی و بقیه به صورت پوستر ارائه گردید.

وی همچنین هدف از برگزاری این همایش را حمایت از تولید علم و گسترش فناوری اطلاعات عنوان کرد و اظهارداشت: از 31 استان کشور در این همایش یکروزه شرکت کردند.

دبیر همایش ملی رویکرد هی نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات یادآورشد: در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش 120 نفر عضو فعال باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش یکروزه از سوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش و باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان این واحد دانشگاهی در سالن آمفی تئاتر شهید آوینی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رودسر برگزار شد.