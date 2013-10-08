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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۸:۲۴

رییس دانشگاه آزاد زابل:

مردم سالاری دینی موجب آرامش و ثبات در کشور شده‌است

مردم سالاری دینی موجب آرامش و ثبات در کشور شده‌است

زاهدان-خبرگزاری مهر:رییس دانشگاه آزاد اسلامی زابل گفت: آرامش و ثبات کشور نتیجه مدیریت صحیح و شایسته و حضور رهبری مقتدر و همچنین اهمیت دادن به مردم سالاری دینی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نورا روز دوشنبه همزمان با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی در دیدار هیئت رییسه این دانشگاه با فرمانده هنگ مرزی زابل اظهار داشت: رهبری مدبرانه و هوشمندانه مقام معظم رهبری اقتدار و سربلندی جمهوری اسلامی ایران را در جامعه جهانی رقم زده است.

وی با بیان اینکه امنیت موجود در شهرهای مرزی ناشی از تلاش ایثارگرانه نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی است یادآور شد: هفته نیروی انتظامی تجلی عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

نورا در دیدار هیئت رئیسه این دانشگاه با فرماندهی هنگ مرزی زابل، امنیت، ثبات و حفظ تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران را نتیجه تلاش‌ها و رشادت‌های مرزداران غیور نیروی انتظامی برشمرد و تصریح کرد: آرامش خاطر و امنیت حاکم بر استان سیستان و بلوچستان با وجود همجواری با دو کشور ناامن افغانستان و پاکستان نسبت به برخی از مناطق کشور و حتی استان های مرکزی بیشتر است و این نشانگر ایثار و از خودگذشتگی و انجام خالصانه وظایف پلیس است.

موفقیت نیروهای انتظامی در گرو مشارکت و همدلی مردم است

فرمانده هنگ مرزی زابل نیز در این دیدار با بیان اینکه امنیت موجود در دارالولایه سیستان نتیجه وحدت و همدلی مردم این منطقه استان ظهار داشت: علی رغم بی‌ثباتی در کشور های همسایه و هم مرز با سیستان و بلوچستان اما احساس نا امنی در ایت منطقه وجود ندارد.

سرهنگ امیری افزود: دانشجویان به عنوان سفیرانی شایسته باید واقعیت ها و ظرفیت های مناسب موجود در این منطقه را به دیگران انتقال دهند.

وی با اشاره به اینکه در این زمینه نباید نقش مهم رسانه‌ها و مطبوعات را نادیده گرفت افزود: رسانه ها نقش مهمی را در از بین بردت ذهنیت منفی و احساس ناامنی در استان داشته و می توانند زمینه حضور صاحبان سرمایه را در با ایجاد امنیت روانی در این منطقه فراهم کنند.

 

 

کد مطلب 2151293

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