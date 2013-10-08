به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نورا روز دوشنبه همزمان با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی در دیدار هیئت رییسه این دانشگاه با فرمانده هنگ مرزی زابل اظهار داشت: رهبری مدبرانه و هوشمندانه مقام معظم رهبری اقتدار و سربلندی جمهوری اسلامی ایران را در جامعه جهانی رقم زده است.

وی با بیان اینکه امنیت موجود در شهرهای مرزی ناشی از تلاش ایثارگرانه نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی است یادآور شد: هفته نیروی انتظامی تجلی عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

نورا در دیدار هیئت رئیسه این دانشگاه با فرماندهی هنگ مرزی زابل، امنیت، ثبات و حفظ تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران را نتیجه تلاش‌ها و رشادت‌های مرزداران غیور نیروی انتظامی برشمرد و تصریح کرد: آرامش خاطر و امنیت حاکم بر استان سیستان و بلوچستان با وجود همجواری با دو کشور ناامن افغانستان و پاکستان نسبت به برخی از مناطق کشور و حتی استان های مرکزی بیشتر است و این نشانگر ایثار و از خودگذشتگی و انجام خالصانه وظایف پلیس است.

موفقیت نیروهای انتظامی در گرو مشارکت و همدلی مردم است

فرمانده هنگ مرزی زابل نیز در این دیدار با بیان اینکه امنیت موجود در دارالولایه سیستان نتیجه وحدت و همدلی مردم این منطقه استان ظهار داشت: علی رغم بی‌ثباتی در کشور های همسایه و هم مرز با سیستان و بلوچستان اما احساس نا امنی در ایت منطقه وجود ندارد.

سرهنگ امیری افزود: دانشجویان به عنوان سفیرانی شایسته باید واقعیت ها و ظرفیت های مناسب موجود در این منطقه را به دیگران انتقال دهند.

وی با اشاره به اینکه در این زمینه نباید نقش مهم رسانه‌ها و مطبوعات را نادیده گرفت افزود: رسانه ها نقش مهمی را در از بین بردت ذهنیت منفی و احساس ناامنی در استان داشته و می توانند زمینه حضور صاحبان سرمایه را در با ایجاد امنیت روانی در این منطقه فراهم کنند.