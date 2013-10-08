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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۸:۲۳

به منظورکاهش آسیب های اجتماعی/

شوراهای مردمی صلح و سازش در زاهدان راه‌اندازی شد

شوراهای مردمی صلح و سازش در زاهدان راه‌اندازی شد

زاهدان- خبرگزاری مهر: در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم با استفاده از ظرفیت معتمدان و ریش سفیدان شوراهایی در قالب صلح و سازش در نقاط مختلف شهر زاهدان و توابع آن ساماندهی و راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان روز دوشنبه در حاشیه افتتاح دفتر مردمی صلح و سازش در مسجد حضرت ابوالفضل(ع) زاهدان با بیان اینکه معتمدان و ریش سفیدان از احترام خاص و جایگاه ویژه ای در بین مردم استان برخوردار هستند اظهار داشت: مشارکت این افراد در حل اختلافات مردمی در مناطق شهری تاثیر شایانی در پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از شدت گرفتن اختلافات دارد.

محمد طاهری با اشاره به اینکه فرهنگ کدخدامنشی ریشه‌ای دیرینه در فرهنگ استان و نزد مردم دارد ادامه داد: بسیاری از اختلافات موجود در استان پیش از این نیز با محوریت ریش سفیدان و بدون طرح دعاوی در دادگاه‌ها حل و رفع می شده است که احیای این فرهنگ و بهره گیری از این پتانسیل در قالب هسته‌ها و شوراهای مردمی بار دیگر در دستور کاراین معاونت قرار گرفته است.

وی شوراها و هسته‌های مردمی صلح و سازش را به عنوان یکی از بازوان شوراهای حل اختلاف و در راستای تقویت آنها عنوان کرد و گفت: در گام نخست اجرای این طرح نسبت به راه‌اندازی تعداد 4 هسته مردمی در نقاط مختلف زاهدان و همچنین در بخش کورین  و نصرت آباد از توابع شهرستان زاهدان اقدام شده است.

کد مطلب 2151294

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