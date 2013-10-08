مدگرايي از برنامه هاي صهيونيسم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدي دانشمند شامگاه دوشنبه در پنجمين جشنواره هلهله فرشته ها كه در حسينيه شهداء قم برگزار شد با بيان اينكه جدي ترين موضوع در موضوعات اسلامي ازدواج است گفت: يكي از مهمترين عوامل در ايجاد طلاق اين است كه با مساله ازدواج به شكل كودكانه برخورد مي شود.



وي با اشاره به پديده فرزند سالاري در جامعه كنوني بيان كرد: متاسفانه اين پديده موجب شده تا والدين به خواسته هاي فرزندان چشم بگويند و اين درحالي است كه بايد بوسه و تنبيه پدر اثر تربيتي براي فرزند داشته باشد.



وي دومين عامل افزايش طلاق را توجه به ظاهر و جمال طرف مقابل عنوان و گفت: انسان بايد در ازدواج تعقل داشته باشد و با تفكر گزينه مناسب را انتخاب كند تا دچار پشيماني نشود.



اين استاد حوزه و دانشگاه به مقوله عشق اشاره و بيان كرد: اگر پازل زندگي را به چند قطعه تقسيم كنيم 99 درصد آن تعقل و مابقي عشق است و اين نكته مهمي است كه بايد به آن توجه شود.



وي هم كفو بودن را از ديگر مسائلي كه بايد در ازدواج مورد توجه باشد اشاره و ادامه داد: افراد بايد قدر و ارزش خود را بدانند و به راحتي خود را در برابر ديگران ارزان نفروشند و همانگونه كه در مسائل مادي زندگي به عدم ارزان فروشي توجه دارند با شناخت جايگاه و منزلت انساني خود را به راحتي در اختيار ديگران و در معرض فروش قرار ندهند.



دانشمند با بيان اينكه عفت براي زنان و غيرت براي مردان بايد مورد توجه باشد بر لزوم رعايت حجاب در جامعه تاكيد و گفت: زنان نبايد به راحتي و با آرايش خود را در برابر معرض ديد همگان قرار دهند.



وي همچنين به پديده مد گرايي اشاره و ترويج اين امور را از جمله اهداف و برنامه هاي صهيونيسم و استكبار جهاني براي شهوت انگيزي در جوانان عنوان كرد.