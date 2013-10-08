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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۸:۲۱

همزمان با روز ازدواج/

هجده زوج جوان در سیب سوران جهیزیه ازدواج دریافت کردند

هجده زوج جوان در سیب سوران جهیزیه ازدواج دریافت کردند

زاهدان- خبرگزاری مهر: همزمان با گرامیداشت سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و فاطمه(س) و برگزاری برنامه های روز ازدواج به تعداد 18 زوج جوان تحت پوشش کمیته امداد در سیب و سوران از توابع شهرستان سراوان جهیزیه ازدواج اهدا شد.

فرماندارسراوان روز دوشنبه در حاشیه برگزاری این مراسم در گفتگو با مهر اظهار داشت: این تعداد جهیزیه شامل کالاهای اساسی و به ارزش هر کدام به میزان 15 میلیون ریال است.

عبدالصمد عیسی زاده با بیان اینکه تمامی دستگاه ها و خیران باید با مشارکت در تسهیل امر ازدواج و تشویق جوانان  به این سنت حسنه کوشا باشند افزود: کمک به تشکیل زندگی‌های جدید با زمینه سازی و تسهیل در امر ازدواج نوید بخش جامعه ای سالم و همراه با آرامش و به دور از ناهنجاری های اجتماعی خواهد بود.

وی گفت: هزینه‌های تشکیل زندگی و تهیه لوازم مورد نیاز برای زوج‌های جوان نباید در اقدام به این سنت حسنه و مورد تاکید بزرگان دین خللی وارد کند و لذا واجب است تا در این راستا تمامی مردم و دستگاه های اجرایی با همیاری و مشارکت نقش سازنده  خود را در این سنت پسندیده ایفا کنند.

 

کد مطلب 2151297

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