هجده زوج جوان در سیب سوران جهیزیه ازدواج دریافت کردند

فرماندارسراوان روز دوشنبه در حاشیه برگزاری این مراسم در گفتگو با مهر اظهار داشت: این تعداد جهیزیه شامل کالاهای اساسی و به ارزش هر کدام به میزان 15 میلیون ریال است.

عبدالصمد عیسی زاده با بیان اینکه تمامی دستگاه ها و خیران باید با مشارکت در تسهیل امر ازدواج و تشویق جوانان به این سنت حسنه کوشا باشند افزود: کمک به تشکیل زندگی‌های جدید با زمینه سازی و تسهیل در امر ازدواج نوید بخش جامعه ای سالم و همراه با آرامش و به دور از ناهنجاری های اجتماعی خواهد بود.

وی گفت: هزینه‌های تشکیل زندگی و تهیه لوازم مورد نیاز برای زوج‌های جوان نباید در اقدام به این سنت حسنه و مورد تاکید بزرگان دین خللی وارد کند و لذا واجب است تا در این راستا تمامی مردم و دستگاه های اجرایی با همیاری و مشارکت نقش سازنده خود را در این سنت پسندیده ایفا کنند.