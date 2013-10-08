هدف دشمنان در جنگ نرم نابودي بنيان خانواده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار ستاد بخشعلی كامراني صالح شامگاه دوشنبه به مناسبت هفته نیروی انتظامی ضمن حضور در مساجد رشت در جمع نمازگزاران افزود: از بدو پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون دشمن شيوه هاي زيادي را براي خدشه وارد كردن به نظام و صدمه زدن به ارزش هاي والاي ايراني و اسلامي تجربه اما خوشبختانه كاري از پيش نبرده است.

وی همچنین با بيان اينكه دشمن برای سرنگوني نظام اسلامي ايران نخست به جنگ سخت متوسل شد، اظهارداشت: دشمن با تجاوز به مرزهاي جغرافياي كشور سعی در تخریب ارزش هاي ديني و ايماني مردم را داشت بنابراین با به خدمت گرفتن تكنولوژي هاي پيشرفته و كمك متحدانش و نيز به كارگيري عده اي فريب خورده داخلي، آتش جنگ هشت ساله را برافروخت.

جانشین پلیس گیلان با اشاره به اينكه دشمن در اين راه حتي از برافروختن اختلافات داخلي، قوميتي و مذهبي نيز كوتاهي نكرد، گفت: به لطف خدا و تدابير داهيانه رهبر كبير انقلاب اسلامي و ديگر دلسوختگان نظام و ايثارگري مردم خداجو ديري نپاييد كه دشمن متوجه شد از اين راه نمي تواند هيچ خدشه اي به اين كشور و ملت و افكار و عقايد حاكم بر آن وارد آورد.

وي در ادامه گام دوم دشمن برای ضربه زدن و از هم پاشيدن نظام اسلامي را استفاده از جنگ نرم اعلام كرد و افزود: پس از اينكه دشمن متوجه عزم راسخ مردم در حفظ و صيانت از ارزش هاي اصيل اسلامي شد، تصميم گرفت عقايد ديني و ارزشي مردم را با تزريق باورهاي غلط تضعيف كرده و بتواند كشور را از درون و بدون جنگ و خونريزي تسخير كند.

صالح همچنین علل شكست دشمن در جنگ نرم را دورانديشي و بصيرت والاي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و هشدارهاي به موقع معظم له برای شناخت شيوه هاي تهاجم فرهنگي دشمنان و نحوه مقابله با آنها دانست و اظهارداشت: اين تلاش هاي آنان نيز با شكست مواجه شده است.

وی با بيان اينكه هجمه فرهنگي دشمن همچنان ادامه دارد، افزود: هم اكنون بيش از 17 هزار كانال ماهواره اي، فضاهاي مجازي و اينترنت بطور شبانه روزي در تلاش براي رخنه در افكار و عقايد جامعه به ویژه جوانان است كه مظاهر آن را مي توان ارتكاب افراد به انواع ناهنجاري ها و آسيب هاي اجتماعي به ويژه اعتياد به مواد مخدر صنعتي و غیره ذکر کرد.

جانشین پلیس گیلان وي با ذكر اينكه امنيت يك مقوله نسبي است، راه برون رفت از اين معضلات را مشاركت تمامي اقشار جامعه برای مبارزه با اين آسيب ها دانست و تاكيد كرد: يكي از مهمترين شعارهاي پليس در هفته ناجا " پليس جامعه محور " است.

وی در ادامه روزآمدي پليس را به معناي هوشياري، حرفه اي گرايي، تخصص و به روز بودن اعلام كرد كه بايد از حالت ايستايي به حالت پويايي برسد، اذعان داشت: به همين دليل ناجا تصميم به تاسيس معاونتي با عنوان "معاونت اجتماعي" کرد كه تاكنون بيش از 10 هزار نفر از سوی مراكز مشاوره و مددكاري اجتماعي در سراسر كشور تحت مشاوره روانشناسي به منظور پيشگيري از ناهنجاري ها قرار گرفته اند كه در راستاي همان شعار جامعه محوري است.

صالح با معرفي پليس نوپاي سايبري در ناجا، وظيفه آن را رصد فضاي مجازي و ساير مسائل مربوط به فناوري اطلاعات اعلام كرد و یادآورشد: تاكنون بيش از 400 هزار تماس تلفني با پليس صورت گرفته كه نشان دهنده پاي كار و مردمي بودن پليس است.