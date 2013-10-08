70 ائمه جماعت به مدارس شهرستان قاین اعزام می شوند

حجت الاسلام احمد علیپور در گفتگو بامهر، با بیان این که هر ساله با آغاز سال تحصیلی براساس درخواست مدارس تعدادی ائمه جماعت برای اقامه نماز ظهر به مدارس اعزامی می شوند، گفت: در سال تحصیلی 92 هم بنا به درخواست مدارس قاین 70 طلبه برای اقامه نماز جماعت به مدارس شهرستان اعزام شده اند.

وی افزود: پنج ائمه جمعه هم به صورت شبانه روزی در مدارس شبانه روزی شهرستان قاین برای اقامه نماز مستقر هستند.

رئس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قاین با بیان این که ارایه مشاوره مذهبی یکی دیگر از برنامه های سازمان تبلیغات است، گفت: در ایام مدارس به هرکدام از مدارس شهرستان یک مشاور برای ارایه مشاوره به صورت هفتگی اعزام می شود.

حجت الاسلام علیپور ادامه داد: ائمه جماعات علاوه بر اقامه نماز مسایل مختلف مذهبی و احکام را برای دانش آموزان بیان می کنند.

وی یادآورشد: دانش آموزان با مشاوران وائمه جماعات رابطه خوبی برقرار می کنند که این می تواند نقش تاثیر گذاری در ترویج ارزشهای اسلامی داشته باشد.