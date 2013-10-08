جایگاهی برای هنرمندان تئاتر همدان در جشنواره تئاتر کودک تعیین نشده است

بهرام دوست قرین در گفتگو با مهر در مورد ارزیابی خود از وضعیت آثار نمایشی کودک و نوجوان تولید شده سالجاری همدان گفت: امسال بیش از 10 نمایش کودک و نوجوان در شهر همدان تولید شده که در نگاه اول بسیار خوب و مایه خردسندی است اما به این مسئله نباید خیلی سطحی نگاه کرد.

وی با بیان اینکه انتظار می رفت پس از نتایج بسیار ضعیفی که سال های اخیر در این حوزه مخصوصا جشنواره تئاتر کودک و نوجوان بدست آمده، با دعوت از اهالی فن و پیشکسوتان واقعی نمایش همدان جلسات آسیب شناسی برگزار و فکری به حال تولید این آثار شود، به بیان راه کارهای خود در این خصوص پرداخت و افزود: در مرحله اول باید آموزش اصولی صورت گرفته و حداقل تکنیک و مهارت های اولیه نمایش کودک به هنرمندان و علاقمندان این بخش آموزش داده شود.

وی گفت: سپس باید با تعامل بیشتر شرایط و ضوابط استاندارد و حرفه ای تری برای کارگردانان کودک در نظر گرفته شود که البته این قوانین سابق اعمال می شد اما متاسفانه در حال حاضر وجود ندارند.

این کارگردان مطرح تئاتر کودک ادامه داد: باید در شناساندن و اهمیت دادن به معانی مهمی چون طراحی صحنه و لباس، بویژه ساخت موسیقی تئاتر کودک و نوجوان تلاش کرد که متاسفانه چند سالی است حتی برای هنرجویان این رشته جا افتاده که براحتی می توان تئاتر کودک و نوجوان ساخت.

متاسفانه جایگاهی برای هنرمندان تئاتر همدان در جشنواره تعیین نشده است

دوست قرین در پاسخ به این سئوال که چرا در جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان امسال در همدان حضور ندارد، گفت: این جشواره متعلق به همدان و همدانی هاست اما متاسفانه هیچ جایگاهی برای هنرمندان تئاتر همدان در این جشنواره تعیین نشده است در حالی که تمامی استان های کشور در پی شناساندن بهتر هنرمندان شهر خود هستند اما در همدان هنرمندان تئاتر فقط در یکی و دو نفر خلاصه می شود و مشخص نیست که چرا برای برگزاری کلاس های داوری جشنواره، بازخوانی، بازبینی و سخنرانی ها از اساتید همدانی استفاده نشده و جایگاه بزرگان و نخبگانی چون استاد صادق عاشورپور یا استاد محمد جواد کبودراهنگی که خود از بنیانگذاران واقعی این جشنواره هستند، مشخص نیست.

وی با اشاره به اینکه نمایش نامه های عباس دوست قرین در دانشگاه ها تدریس می شود، گفت: این استاد گرامی نیز در جشنواره شهر خود هیچ نقشی ندارد و هنرمندان جوان از جمله دکتر محمد نجاری، اشکان جنابی نیز در این جشنواره حضور ندارند.

وی با بیان اینکه امیدوارم تئاتر همدان از اسارت تک بعدی نگری برخی دوستان نجات یابد، گفت: افرادی که در جایگاه بسیار پائین تری از نخبگان این استان هستند در اینگونه جشنواره ها مسئولیت و عناوین متعدد دارند در حالی که از این افراد حتی برای دیدن نمایش ها هم دعوت بعمل نمی آید که نیاز اساسی به بررسی و ریشه یابی دارد.

دوست قرین با ابراز نارضایتی از اوضاع هنرمندان همدان در بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان امسال در همدان گفت: ظاهراَ اوضاع و احوال جشنواره برای هنرمندان تئاتر همدان اصلا خوب نیست و از بسیاری از این افراد قرار است برای کنترل سالن ها استفاده شود که این جای تاسف بسیار دارد با اینحال امیدوارم امسال حداقل برای پیشکسوتان و هنرمندان دعوت نامه های مراسم افتتاحیه و اختتامیه یا بلیط های نمایش ها تعلق بگیرد.

وی در مورد اضافه شدن بخش خردسال به جشنواره بیستم نیز اظهار داشت: بدون تردید اضافه شدن بخشی به یک جشنواره کار خیلی سختی است به اینصورت که در این زمینه باید حداقل از ماه ها قبل آموزش های لازم داده شود و کلاس های مورد نیاز در این زمینه تشکیل و به عبارتی فرهنگ سازی لازم صورت پذیرد سپس این بخش ها اضافه شود.

وی گفت: اینکه یکباره تئاتر را صاحب قسمتی بنام خردسال کنیم امری دور از ذهن بوده و به این شکل موفقیتی حاصل نمی شود و ای کاش بجای این کار در پی تقویت بهتر همان بخش های کودک و نوجوان باشیم.

چرا نباید از پتانسیل ها و استعدادهای متخصصان خود در تئاتر استفاده کرد

این کارگردان موفق تئاترکودک و نوجوان با انتقاد از بخش بولتن (روزنگار) جشنواره نوزدهم گفت: نویسنده های خیلی خوبی در همدان داریم که بعنوان نمونه دکتر محمد نجاری علاوه بر مدارک سینمائی، دکترای ادبیات داشته و عضو انجمن منتقدان تئاتر ایران و کارگردانی موفق در تئاتر است که می توان از آن بهره گرفت.

وی با بیان اینکه نخبگان فراوانی چون اصغر فکور در شهرمان وجود دارند، گفت: در بولتن سال قبل اغلب نقدها بسیار مبتدی بوده و مقالات آن هم چیزی برای گفتن نداشت در حالی که با داشتن این همه استعداد و پتانسیل های متخصص در تئاتر چرا نباید از آنها در راستای ارتقا کیفیت این هنر استفاده کرد.

دوست فرین درباره بخش ویژه جشنواره که متشکل از چند گروه همدانی است نیز اظهار داشت: بخش ویژه بدین صورت اصلاَ مطلوب نیست زیرا اگر این نمایش ها دارای کیفیت مطلوب برای شرکت در جشنواره بوده اند باید در همان بخش مسابقه جای می گرفتند و اگر هم کیفیت لازم را نداشته اند که بهتر بود سرمایه گذاری لازم در طول برگزاری جشنواره انجام می پذیرفت تا این افراد بتوانند در سال های آینده با قدرت بالاتری در بخش مسابقه جشنواره شرکت کنند و البته سرمایه گذاری بدین معناست که تمهیدات لازم برای بالا بردن سطح علمی و عملی این افراد صورت گیرد.

پیشکسوت تئاتر همدان با ابراز رضایت از برگزاری دوره های گذشته جشنواره در همدان افزود: تاکنون در جشنواره های بسیاری شرکت نموده ام که انصافاَ از لحاظ برنامه ریزی و هماهنگی و میهمان نوازی در هیچ جشنواره ای بدین صورت کارها را مرتب و منظم ندیده ام و به حق که باید به برگزار کنندگان دست مریزاد و خسته نباشید گفت اما نباید این نکته را فراموش کرد که علاوه بر برگزاری موفقیت آمیز جشنواره های متعدد در یکی دوسال گذشته بخصوص جشنواره تئاتر کودک و نوجوان اوضاع کلی هنر ما با وجود مدیر فعلی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان و حمایت های معاون فرهنگی وی و سایر همکاران و مسئولان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بسیار پر رونق و شکوفا گشته و هنر در همدان رنگ و بوئی دیگر یافته است.