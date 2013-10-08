"اتل متل" کودکان مازندران/ رشد قارچ گونه عموهای کودک 

به گزارش خبرنگار مهر، " اتل متل" عنوان برنامه تلویزیونی ویژه گروه سنی کودک و نوجوان بوده که هفته ای دو روز در روزهای شنبه چهاشنبه از سیمای تبرستان پخش می شود.

این برنامه تلویزیونی،قصه سه کودک بازیگوش به نامهای هوشی، موشی و کوشی و یک مجری بازیگر به نام عمو شهاب است که با بهره گیری از آیتم های مختلف نمایشی و هنری، آموزشهای مختلفی را در قالب نمایش، طنز، شعر و ... به کودکان ارائه می کنند.

هنرمندان این برنامه تلویزیونی که عنوان پربیننده ترین برنامه سیمای تبرستان در کارنامه خود دارد، در میزگرد خبرگزاری مهر از دغدغه هایشان در زمینه برنامه سازی برای قشر کودک می گویند.

عبدالرضا صفری دریایی، حسین جمارانی، رضا مهران نژاد بازیگران کودک مجموعه و میثم متاجی سرپرست گروه نویسیندگان در گفتگو با مهر، آسیبها و مشکلات حوزه تولید اثر هنری ویژه کودک را تشریح کردند.

حسین جمارانی از بازیگران مجموعه تلویزیونی اتل متل درباره آسیب ها و چالش های تئاتر کودک در استان و تلویزیون می گوید: به اعتقاد من تئاتر کودک به شکل خاص نداریم و هنوز این مقوله در استانها شکل نگرفته تا نگاه تخصصی به تئاتر کودک داشته باشند.

ورود جدی به حوزه نمایش کودک نشده است

وی با بیان اینکه هنوز تئاتر کودک به شکل حرفه ای جا نیفتاده، عنوان کرد: این مسله ناشی از آنست که یا هنرمندان به این حوزه ورود جدی نداشتند و اکثرا به تئاتر بزرگسال، جشنواره ای و دانشجویی پرداخته شده و تئاتر کودک مورد کم توجهی قرار گرفته است.

جمارانی با بیان اینکه، هر کار فرهنگی نیازمند بسترسازی است، تصریح کرد: تئاتر کودک بنوعی آموزش به شمار می رود و در این تئاتر و برنامه هدف آنست تا پیامی با بهره گیری از ابزارهای هنری به کودکان منتقل شود.

این بازیگر باسابقه تئاتر مازندران یادآورشد: در سالهای اخیر نگاه نهادها و مراکز آموزشی به قشر کودک خاص و تخصصی تر شده است و برای امور فرهنگی ویژه کودکان در مهدهای کودک و ... برنامه ریزی می شود و علاوه بر آن خانواده ها نیز امروز نسبت به این مسائل حساس تر شده اند.

وی یادآورشد: خوشختانه سیمای کودک تبرستان نیز در چندسال اخیر توجه ویژه ای به کار کودک داشته است و برنامه های خوبی برای این قشر که قشر پایه جامعه به شمار می رود، داشته است.

رشد قارچ گونه عمو و خاله های کودکانه

رضا مهران نژاد نیز از بازیگران برنامه زنده تلویزیونی اتل متل در ادامه این میزگرد، با اشاره به اینکه به کارهای هنری در زمینه کودک سطحی نگاه می شود، از رشد قارچ گونه " عمو و خاله " در برنامه های مختلف تلویزیونی ویژه کودکان انتقاد کرد و گفت: متاسفانه تکثیر عمو و خاله ها برای کودکان بسیار زیاد شده است و این امر به تئاتر و برنامه سازی در حوزه کودک لطمه می زند.

وی یادآورشد: برنامه ریزی برای کودکان، حرکت کردن روی لبه تیغ است زیرا کودکان بسیار حساس هستند و تحت تاثیر قرار می گیرند، از اینرو در برنامه اتل متل، سعی کردیم به بعد آموزشی توجه اساسی داشته باشیم وبا زبان شیرین و طنز مسائل آموزشی را به کودک منتقل کنیم.

وی با بیان اینکه، اگر در انجام این رسالت، اشتباه صورت گیرد، به کودک ضربه وارد می شود، افزود: برنامه سازی برای کودک باید همراه با مطالعه صورت گیرد.

مهران نژاد درباره گروه هوشی، موشی و کوشی و ورود آن به برنامه اتل متل می گوید: این گروه قبل از ورود به تلویزیون، یک گروه منسجم بوده که در زمینه تئاتر فعالیت داشته و در زمینه کار کودک نیز فعالیت می کرد و طی دو سال حضور در برنامه اتل متل، این برنامه یکی از پربیننده ترین برنامه های سیمای تبرستان شده است.

محدودیتهای برنامه سازی ویژه کودکان

وی به برخی محدودیتهای برنامه سازی برای کودکان اشاره و اضافه کرد: متاسفانه آنچنان که باید به کار کودک بها داده نمی شود و یکی از مشکلات تهیه آکساسور و تامین وسایل است، به عنوان نمونه اگر قرار است نقش پزشک بازی شود، باید کودک پزشک را بییند و کودک قبل از آنکه به چیزی فکر کند باید آن را با چشم ببیند و تجسم کند.

این بازیگر تئاتر و تلویزیون ادامه داد: نمی توان به کودک گفت فرض کنید این آقا پزشک است بلکه باید با بهره گیری از ابزار، لباس، پزشک را به کودک نشان داد تا باروپذیری کار هنری بیشتر شود.

مهران نژاد یادآورشد: تاثیرپذیری کار هنری برای کودکان بسیار زیاد است و تئاتر و سینمای قشر کودک باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

عبدالرضا صفری دریایی از دیگر بازیگران مجموعه اتل متل نیز به فرآیند شکل گیری گروه هنری هوشی، موشی، کوشی اشاره کرد و گفت: دغدغه کار برای کودکان سبب شد تا تیمی را تشکیل دهیم که خاص کودک باشد و به ارائه آثار هنری ویژه کودکان بپردازیم.

وی با اشاره به اینکه، وجود خلایی در زمینه کار هنری برای کودکان، ما را بر آن داشت تا بصورت تخصصی به تولید اثر هنری در زمینه کودکان بپردازیم تصریح کرد: با ورود به سیمای تبرستان، سعی کردیم ایده های خودمان و کودک درونمان را بیشتر تقویت کنیم.

توجه به آموزش در برنامه سازی

این هنرمند باسابقه تئاتر استان مازندران یادآورشد: به دلیل آنکه کار کودک مخاطب زیادی دارد، سعی کردیم در تولیدات و برنامه های نمایشی مجموعه اتل متل، به آموزش کار بیشتر توجه کنیم و در کنار سرگرمی مسائل مختلف را آموزش دهیم که بسیار بازخوردهای خوبی داشته است.

وی اظهار امیدواری کرد تا سرمایه گذاری بیشتری در حوزه کودک و نوجوان صورت گیرد و بتوانیم ایده های موجود را تبدیل به فعلیت کنیم و آن را به تصویر کشیم.

میثم متاجی سرپرست گروه نویسندگان نیز درپاسخ به اینکه نویسندگی در حوزه کار کودک چه مشکلاتی دارد، با تقسیم بندی تئاتر کودک به تئاتری که بزرگسال برای کودک انجام می دهد و یا تئاتری که بازیگرانش کودک هستند، می گوید: تئاتری که بازیگرش کودک باشد موجب افزایش خلاقیت می شد

ولی در تئاتر بزرگسال برای کودکان، تاکنون تلاشهای زیادی صورت گرفته و دستگاههای مختلف مثل آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری ... در این حوزه کار کرده اند.

وی اظهار داشت: تلویزیون ویترین سازمانهاست و برای ایکه تئاتر و یا کار نمایش کودک ارتقاء یابد باید تعامل ارگانها با صدا و سیما بیشتر شود.و اگر تعامل سازنده ای بین دستگاهها باشد، مطمئنا نتیجه بخش خواهد بود.

وی تصریح کرد: اکنون شاهد آن هسیتم که هر دستگاهی کار خودش را انجام می دهد و تعامل خوبی ندارند و هر یک مسیر خود را می روند.

توجه به کار کارگاهی در نوشتار متن کودک

متاجی ادامه داد: در مجموعه اتل متل برای نوشتار نمایش ها، شکل کار ما در همه قسمت های گروه، کارگاهی است و حتی متنی که می خواهیم بنویسیم قائل به یک نفر نیستیم و همه نظر می دهیم و سعی می کنیم از تجربه ها استفاده کنیم.

سرپرست نویسندگان گروه نمایشی هوشی، موشی، کوشی یادآورشد: استفاده از شعر از قسمت های این برنامه نمایشی است و سعی می کنیم که کار موزیکال باشد و در کنار آن، مفرح بودن، شادبودن نیز برای ما اولویت است و در عین حال، آموزش نیز بسیار مهم است.

متاجی گفت: در سری جدید مجموعه اتل متل، سعی داریم بازیهای محلی استان در قالبهای نمایشی معرفی کنیم، زیرا این بازیها بچه ها را به کارهای گروهی تشویق می کنند.

وی افزود: همچنین در سری جدید تولیدات، آیتم هایی مانند ایستگاه دانش، پانتومیم و ... وجود دارد و سعی شده تا از مشارکت کودکان نیز بهره گیرد.

مشکلات نوشتار کودک

متاجی درباره مشکلات نوشتار متن برای کودکان گفت: مشکل متن همواره در حوزه ادبیات کودک وجود دارد و یکی از محدودیتها این است که باید بر اساس آنچه که داریم بنویسیم و هنوز نتوانستیم آن تجربیاتی که در مدت هشت سال فعالیت در کانون پرورش فکری کسب کرده ام، ارائه دهم.

وی در پاسخ به اینکه بسیاری از تولیدات هنری که بنام کار کودک اجرا می شود، سنخیتی با قشر کودک ندارد و اینکه چقدر گروه تان سعی کرده به فضای کودک نزدیک شود، با ذکر مثالی گفت: یکی از شاعران بنام کشور وقتی می خواهد برای کودکان شعر بگوید به عنوان مثال سعی می کند روی زانوهایش راه رود، چون می خواهد هم قد کودک شود و ببینند کودک از چه زاویه ای به پیرامون نگاه می کند.

متاجی یادآورشد: در مجموعه اتل متل و کارهای نمایشی آن، دوستان هنرمند، بزرگسالانی هستند که کودک درونشان را تقویت می کنند تا جهان کودکانه ای را خلق کنند.

وی درپاسخ به اینکه چقدر سعی شده تا گروهتان تکرار گروه فیتیله ای ها در برنامه سازی کودکان نباشد، نیز گفت: فتییله ای ها تاثیر زیادی بر جریان برنامه سازی کودک داشته اند و امروز نیز هر گروهی بخواهد ساختار جدیدی در برنامه ریزی ایجاد کند، مستلزم زمان خواهد بود و از سوی دیگر، ما نیز خیلی اصرار نداریم که نوآور هسیتم و از تقلید هم نمی ترسیم زیرا کمک می کند بعد از مدتی به سبک و متد خود برسیم، همچنین تمام تلاشمان این است که بتوانیم جریای جدیدی را در ساخت برنامه سازی کودک شکل دهیم.

میثم متاجی یادآورشد: مثلا در مجموعه اتل متل سعی شده از پانتومیم استفاده کنیم و سابقه ندارد که گروهی از اینگونه موارد استفاده کرده باشد وما تلاشمان این است در اجزا تغییراتی ایجاد دهیم که مشابه فیتیله ای ها نشویم.

حسین جمارانی در ادامه بحث میزگرد، با تاکید بر اینکه تمام سعی گروه این است که شبیه برنامه فیتیله ای ها نشود، گفت: شکی نیست که فیتیله ای ها بنوعی مکتب ساز شده اند ولی تمام دغدغه گروه ما نیز این است که تکرار آنها نباشیم و در این راستا سعی کردیم به بعد آموزشی در آیتمها توجه اساسی داشته باشیم.

وی در عین حال تصریح کرد: کار برای کودک در عین حال که ساده است، بسیار مشکل است و محدودیتهای که وجود دارد، فرآیند کار را سخت تر کرده است.

جمارانی ادامه داد: بین اعضای گروه، حس خوانی خوبی وجود دارد و همچنین زمانهای زیادی در طول روز، هفته و یا ماه به کار کودک فکر می کنیم و حتی نگاه ما به دنیا نیز عوض شده و همه چیز را از زاویه دید کودک می بینیم.

عبدالرضا دریایی از بازیگران مجموعه اتل متل درباره این مجموعه می گوید: این مجموعه به تهییه کنندگی خانم باقری هفته ای دو روز در روزهای شنبه و چهارشنبه از شبکه تبرستان پخش می شود.

وی افزود: کارگردان تلویزیونی مجموعه، آقای بوی افراز، صدابردار مهندس سوادکوهی، نورپرداز، حمید درباری، منشی صحنه خانم قاسمی، آهنگساز علی صدرایی، طراح دکور خانم زکریا پور و مجری بازیگر این مجموعه نیز بهمند امیر سلیمانی هنرمند باسابقه تئاتر و تلویزیون است.

صفری دریایی درباره بخش های جدید این مجموعه تلویزیونی می گوید: در سری جدید، کارهای متنوعی در دست تولید است و آیتم هایی نظیر رستمقلی، آشپز، نی نی ها، موسیقی سنتی طنز، نی نی خبر و ... از جمله موارد است.

وی درباره شخصیت هوشی، موشی و کوشی گفت: این سه کودک در واقع یک کودک هستند که خصلت های متفاوتی مانند شیطنت، باهوش بودنف،کوشا بودن از جمله ویژگیهایشان است و این موار در وجود در هر کودکی به چشم می آید.

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گفتگو: علیرضا نوری کجوریان