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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۸:۵۴

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به شرح زیر است.

آسیا و اقیانوسیه

  • در پی کشته شدن چهار نفر بر اثر توفان فیتو هزاران نفر در چین مجبور به ترک خانه های خود شدند.
  • چین به همسایگان خود اطمینان داد که اصلاحات اقتصادی این کشور به آنها آسیب نمی زند.

آمریکا و اروپا

  • کوبا بار دیگر خواستار محکومیت تحریم های آمریکا علیه خود از سوی سازمان ملل متحد شد.
  • جدی بودن اسکاتلند برای کسب استقلال از انگلیس موجب شد تا "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس، اقدام به برکناری وزر امور اسکاتلند از کابینه خود کند.
  • یک سایت روسی تصاویر جدیدی از "ادوارد اسنودن" مامور سابق سازمان سیا، منتشر کرد.
  • حزب سوسیال دموکرات آلمان تمایل خود را برای ائتلاف با آنگلا مرکل را اعلام کرد.
  • "آندرس فاگ راسموسن" دبیر کل ناتو، بار دیگر نگرانی خود از قرارداد ترکیه با چین برای نصب سازمانه موشکی را اعلام کرد.
  • افزایش مفقود شدن افراد مختلف در برزیل، موجب افزایش انتقاد از پلیس این کشور شده است.

خاورمیانه و آفریقا

  • انفجارهای متعدد در عراق منجر به کشته شدن دست کم 38 نفر شد.
کد مطلب 2151303

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