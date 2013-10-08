عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

آسیا و اقیانوسیه
- در پی کشته شدن چهار نفر بر اثر توفان فیتو هزاران نفر در چین مجبور به ترک خانه های خود شدند.
- چین به همسایگان خود اطمینان داد که اصلاحات اقتصادی این کشور به آنها آسیب نمی زند.
آمریکا و اروپا
- کوبا بار دیگر خواستار محکومیت تحریم های آمریکا علیه خود از سوی سازمان ملل متحد شد.
- جدی بودن اسکاتلند برای کسب استقلال از انگلیس موجب شد تا "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس، اقدام به برکناری وزر امور اسکاتلند از کابینه خود کند.
- یک سایت روسی تصاویر جدیدی از "ادوارد اسنودن" مامور سابق سازمان سیا، منتشر کرد.
- حزب سوسیال دموکرات آلمان تمایل خود را برای ائتلاف با آنگلا مرکل را اعلام کرد.
- "آندرس فاگ راسموسن" دبیر کل ناتو، بار دیگر نگرانی خود از قرارداد ترکیه با چین برای نصب سازمانه موشکی را اعلام کرد.
- افزایش مفقود شدن افراد مختلف در برزیل، موجب افزایش انتقاد از پلیس این کشور شده است.
خاورمیانه و آفریقا
- انفجارهای متعدد در عراق منجر به کشته شدن دست کم 38 نفر شد.
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