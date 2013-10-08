كاركنان نيروي انتظامي بايد با مسائل ديني آشنا باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام هادي شكري شامگاه دوشنبه در جمع کارکنان پلیس استان در رشت نقش اعتقادات در پلیس را مانند نقش وجود خون در بدن موجود زنده تشبيه كرد و افزود: نيروي انتظامي خادم مردمي كه با اعتقاد هستند.

وی اظهارداشت: اگر مردم از برخورد نامطلوب هر يك از كاركنان نيروي انتظامي شكايتي دارند به عقيدتي و سياسي مراجعه تا به دقت رسيدگي شود.

رئيس عقيدتي سياسي فرماندهي پلیس گيلان گفت: هفته نیروی انتظامی فرصت مناسبی برای بازنگری کارکردها، فعالیت ‌ها و تقویت نقاط قوت و رفع نقایص این نیرو است.

وی تصریح کرد: پلیس در نظام مقدس جمهوری اسلامی برای مردم و برای رفاه و آسایش مردم گام برمی ‌دارد.

شکری اظهارداشت: نظم و امنیت حاکم در جامعه مدیون ایثارگری و فداکاری‌ های پرسنل نیروی انتظامی است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مشارکت مردم با پلیس باعث ایجاد نظم و استقرار امنیت در جامعه می‌شود، اظهار داشت: نیروی انتظامی مظهر اقتدار ملی در مقابل قانون شکنان است.

رئيس عقيدتي سياسي فرماندهي پلیس گيلان تاکید کرد: نیروی انتظامی با تبعیت از ولی فقیه همواره پشتیبان نظام بوده و اقتدار نیروی انتظامی نشان از اقتدار نظام است.

وی در ادامه با بیان اینکه پلیس نماد و سمبل قانون ‌مداری است، یادآورشد: نیروی انتظامی به عنوان یک نیروی مسلط اجتماعی و از جنس مردم است.