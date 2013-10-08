فعالیت ستاد توسعه کشاورزي نهاوند زمينه ساز تحقق توسعه اقتصادي است

مجتبی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه نهاوند يکي از مهمترين شهرهاي استان در زمينه داشتن پتانسيلهاي بالاي کشاورزي و باغداری است، عنوان داشت: اين شهرستان داراي ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل خوبي در زمینه باغداری و کشاورزی است و لازم است با برنامه ريزي دقيق و تلاش مضاعف در جهت توسعه آن گام برداشته شود.

مولوی اظهار داشت: توجه به بخش کشاورزي و باغداری يکي از رويکردهاي اصلي توسعه شهرستان است که در برنامه پنجم توسعه شهرستان به تفصيل به آن پرداخته شده و مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: کارگروه توسعه کشاورزي شهرستان در سال گذشته موفقيت ها و دستاوردهاي خوبي داشت و توانست تا 120 درصد سهميه خود را تحقق بخشد که در اين زمينه نيز مقام نخست استان را کسب کرده است.

فرماندار شهرستان نهاوند عنوان کرد: در شهرستان نهاوند 11هزار و 501 هکتار باغ ميوه وجود دارد که مهمترين محصولات آن سيب، هلو و شليل، انگور و گردو است.

مجتبی مولوی یکی از راه‌های نزدیک شدن به کشاورزی صنعتی را استفاده از روش‌های مکانیزه در مراحل سه‌گانه کاشت، داشت و برداشت ذکر کرد و افزود: باید صد در صد این مراحل توسط دستگاه‌ها و ماشین‌آلات مکانیزاسیون انجام شود.

هشت هزار نفر در بخش تولید محصولات باغی نهاوند فعاليت دارند

مولوی با بیان اینکه هشت هزار نفر در بخش تولید محصولات باغی این شهرستان اشتغال دارند، گفت: در شهرستان نهاوند بیش از 17 هزار و 400 نفر در عرصه‌های مختلف کشاورزی فعالیت دارند، که سال گذشته توانستیم در تولید ۱۴ محصول رتبه اول استان و همچنین در تولید سه محصول رتبه برتر کشور را کسب کنیم.

وی با بیان اینکه ‌بخش کشاورزی مناسب‌ترین و بهترین گزینه برای ایجاد اشتغال پایدار و رسیدگی به توسعه همه‌جانبه را مهیا می‌کند، اظهار کرد: یکی از اهداف کارگروه توسعه کشاورزی شناسایی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها و مدیریت منابع موجود در شهرستان است تا علاوه بر تحول و توسعه اقتصادی موجب تقویت زیرساخت‌های توسعه این بخش با هدف افزایش تولید و ایجاد اشتغال شود.