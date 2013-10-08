نبض پرورش میگوی کشور در آبادان می زند/ دیروز مقاومت امروز توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، شهر چوئبده که در 35 کیلومتری جنوب شرق آبادان واقع شده است به رغم تبدیل آن از بخش به شهر در دو سال گذشته، هنوز سودای شهر شدن در سر ندارد زیرا امکاناتش در قد و قواره یک روستا هم نیست چه رسد به شهر.



یکی از امتیازات ویژه ای شهر چوئبده از آن برخوردار است جایگاه ویژه این شهر در در داشتن شرایط خاص در پرورش میگو است که می تواند ارز آوری خوبی برای کشور به همراه داشته باشد و این شهر را مستحکم تر کند. این روزها تولید و پرورش انواع آبزیان در خوزستان توجیه اقتصادی بالایی دارد به گونه ای که امتیازات حوضچه های پرورش ماهی و میگو در کشور با قیمت های میلیاردی خرید و فروش می شود.



البته در خوزستان صادرات آبزیان صرفا به کشور عراق صورت می گیرد و سایر کشورها هنوز به جمع خریداران آبزیان ایران نپیوسته اند ولی همین عراق نیز توانسته با خرید آبزیان خوزستان، این صنعت را به خوبی رونق دهد و باعث شده این صنعت که زمانی به مرز زیان دهی نیز رسیده بود را رونق خاصی ببخشد. در این میان چوئبده به علت نزدیکی به عراق و شهر فاو از جایگاه ویژه ای برای رونق فعالیت های پرورش آبزیان برخوردار است و می طلبد که نگاه حمایتی دولت از این شهر بیشتر شود.

هم اکنون چوئبده یکی از قطب های اصلی پرورش میگو در کشور به شمار می رود این در حالی است که زمانی تمامی سرمایه گذاران در این شهر برای پرورش میگو با مشکل و تلف شدن محصول خود به علت وجود نوعی بیماری مواجه شدند ولی اکنون این بیماری مهار شده و می رود که چوئبده دوباره دوران شکوه خود را بازیابی کند. صنعت پرورش میگو در خوزستان از سال 1371 در چوئبده آبادان آغاز شد اما در سالهای 81 - 1380 به علت بروز پدیده سرمازدگی و به دنبال آن بیماری لکه سفید روند تولید متوقف شد تا اینکه پس از هفت سال پرورش دهندگان میگو بار دیگر پرورش و تولید میگو را آغاز کردند.



تولید میگو در چوئبده به موفقیت رسید



در همین خصوص رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان دامپزشکی خوزستان از موفقیت پرورش میگو در سایت چوئبده آبادان با همکاری این اداره کل خبر داد و اظهار کرد: سایت چوئیبده آبادان از جمله مناطقی است در ایران که بیماری لکه سفید در آن دیده شده و به نوعی بومی منطقه محسوب می شود ولی با اقدامات قرنطینه ای و عملیات بهداشتی تا حدی توانسته به کنترل بیماری در این سایت دست پیدا کنیم و با توجه به مشترک نبودن بیماری لکه سفید میگو، امکان پرورش در کنار بیماری وجود دارد.



محمد مکی نیا اظهار کرد: رعایت شرایط بهداشتی و قرنطینه ای و اعمال شدید فیلتراسیون آب ورودی استخرها توسط پرورش دهندگان را از مهمترین عوامل موفقیت در پرورش میگو در چوئبده آبادان در دو سال گذشته عنوان کرد.

مکی نیا با تشریح فعالیتهای سال ۹۲ اداره بهداشت و مدیریت آبزیان دامپزشکی خوزستان در شهرستان آبادان افزود: رصد عوامل ویروسی لکه سفید(WSSV) و سندرم تورا (TSV)در مراکز تکثیر و پرورش میگو چوئبده برای صدور گواهی سلامت پست لاروهای میگو الزامی بوده که در این راستا به صورت رندوم از کلیه پست لاروهای تولید شده در مزارع پرورش فعال میگو نمونه برداری به عمل آمده و خوشبختانه تاکنون تلفات مشکوکی در سایت پرورش میگو چوئبده آبادان مشاهده نشده است.



وی تصریح کرد: بیماری لکه سفید در دنیا سالانه هزاران تن خسارت بر میگوی پرورشی وارد می کند.



لزوم افزایش تولید میگو چوئبده آبادان



معاون برنامه ریزی استانداری خوزستان نیز در خصوص لزوم داشتن نگاه خاص به چوئبده برای افزایش تولید میگو به خبرنگار مهر گفت: به منظور افزایش توان تولید در مجموعه پرورش میگو چوئبده آبادان باید زیر ساخت ها را در این بخش تقویت کنیم.



اسماعیل عامری گلستان اظهار کرد: در سال های گذشته پرورش میگو در این سایت با مشکلات زیادی مواجه بود اما خوشبختانه در سال 91 برداشت میگو در این مجموعه بدون هیچ گونه تلفاتی و به صورت صددرصدی انجام گرفت.



وی با بیان اینکه، ساخت زیر بنا در این مجموعه توسط بخش دولتی صورت گرفته است، گفت: در سال های گذشته بروز بعضی مشکلات مانند بروز بیماری آبزیان در این مجموعه منجر به خسارت دیدن تعدای از تولید کنندگان میگو شد.

معاون برنامه ریزی استانداری خوزستان در همین خصوص عنوان داشت: خوشبختانه خسارات ناشی از این مشکل به تولید کنندگان پرداخت شد و آنها غرامت خود را دریافت کردند.



عامری گلستان تصریح کرد: تسهیلات مورد نیاز به این مجموعه داده خواهد شد و مشکلاتی که در زمینه شبکه برق و دریافت مجوز برداشت آب در این مجموعه وجود دارد برطرف خواهد شد.



مانع تراشی در دریافت مجوز برداشت آب



رئیس اتحادیه میگو پروران خوزستان نیز در همین زمینه به خبرنگار مهر گفت: گسترش فعالیت در سایت پرورش میگو چوئبده منجر به افزایش اشتغال و ارزآوری در کشور می شود.



محمد معلم با اشاره به عدم پرداخت به موقع اعتبارات تخصیص یافته به این مجموعه عنوان کرد: تسهیلات در نظر گرفته شده دیر به این بخش تزریق می شوند و در سال گذشته نتوانستیم از اعتبارات در نظر گرفته شده به منظور حمایت از بخش کشاورزی استفاده کنیم.



وی در همین خصوص گفت: مسئولان مربوطه از همین امروز با در نظر گرفتن اعتبارات دو برابر ظرفیت امسال از بروز این گونه مشکلات جلوگیری کنند.



رئیس اتحادیه میگو پروران خوزستان با اشاره بر اینکه 30 درصد از تولید کنندگان میگو به علت کمبود تسهیلات مشمول دریافت اعتبار از بانکها نشدند، اظهار کرد: در صورتی که اجرای این مصوبه و پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان در سطح استانی مقدور نیست، بانکهای استان این مصوبه را در سطح ملی مطرح کنند تا مشکل کمبود اعتبار رفع شود



معلم تصریح کرد: کارشناسان شیلات در این مجموعه باید به سمت شناسایی آبزیان دریایی که در مواجهه با بیماری ها و بحرانهای مختلف مقاومت بیشتری داشته باشند بروند.

وی همچنین ایجاد مانع در راستای دریافت مجوز برداشت آب را از یکی دیگر از مشکلات پیش روی مجموعه پرورش میگوی چوئبده برشمرد و عنوان کرد: به دلیل عدم دریافت مجوز برداشت آب استفاده از برق در این مجموعه به صورت صنعتی محاسبه می شود و علی رغم بالا رفتن راندمان تولید به علت وجود برق در این مجموعه، این مسئله هزینه زیادی در برمی گیرد.



رئیس اتحادیه میگو پروران خوزستان تصریح کرد: در مراکز تکثیر و تولید میگو با مشکل کمبود نیروی متخصص و کارشناس زبده مواجه هستیم.



غلبه بر بیماری در چوئبده



نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اینکه در این مدت پیگیری های فراوانی صورت گرفته تا موضوع پرورش میگو در شهر چوئبده توجیه اقتصادی پیدا کنند، عنوان کرد: زمانی حتی برخی کارشناسان نیز عقیده پیدا کردند که امکان پرورش میگو در این شهر وجود ندارد ولی با تحقیقات صورت گرفته نوعی بیماری که باعث تلف شدن میگوها در این منطقه می شد مهار شد.



محمد سعید انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: طبق آمارهای منتشر شده، امسال از 250 هکتار حوضچه پرورش میگو 800 تن میگو صید می شود.



وی، هزینه پرورش میگو در هر یک از حوضچه های مکانیزه را 200 میلیون تومان اعلام کرد و با بیان اینکه قیمت میگو را سالانه اتحادیه کشوری تعیین و به اتحادیه های استانی ابلاغ می کند، افزود: امسال به دلیل شیوع بیماری در کشورهای تولیدکننده میگو، قیمت جهانی آن افزایش یافته و متقاضیان زیادی برای خریداری به ما مراجعه کرده اند.



انصاری گفت: نرخنامه میگو با توجه به سایز میگوها از 13 هزار و 750تومان تا 30 هزار تومان تنظیم شده است.



به گزارش خبرنگار مهر، به هر حال با توجه به اینکه شهرستان آبادان از نرخ بالای بیکاری رنج می برد و همه نگاه ها به این شهر به پالایشگاه و اشتغال در آن معطوف شده است، توسعه فعالیت های پرورش میگو در این شهرستان می تواند پنجره ای جدید برای اشتغال و نقطه امیدی برای جوانان بیکاری این شهر باشد ولی توسعه این صنعت بی شک نیازمند نگاه سخاوتمندانه تری از سوی دولت به این شهر که زمانی نقشی بی بدیل در محقق شدن پیروزی های رزمندگان اسلام در جنگ تحمیلی داشت.



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گزارش: فروغ دیلمی

عکس عبدالوهاب کروشاوی