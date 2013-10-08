کمای قطب لبنیات کشور/ بیکاری کارگران ماحصل خاموشی واحدهاي لبني

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها خبر تعطیلی یا نیمه تعطیل شدن واحدهای لبنی شهرستان سراب و به سبب آن بیکاری کارگران این واحدها، نگرانی های مردم این شهرستان را در پی داشته است.

دامداری در سراب به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب این شهرستان، از جمله مشاغلی است که اقتصاد این منطقه را تأمین می کند و این شهرستان را به عنوان یکی از قطب های تولید لبنیات در آذربایجان شرقی معرفی کرده است؛ اما این روزها به دلایل متعددی، چراغ واحدهای لبنی این شهرستان یکی پس از دیگری خاموش می شوند.

برخی از مشکلات این واحدها، مسائلی است که در داخل شهرستان رخ می دهد و برخی دیگر همچون کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش به صورت کلی پیگیری می شود که خبرگزاری مهر دلایل این مشکلات را از مسئولان شهرستانی و سرمایه گذاران این منطقه پیگیری کرده است.

بیکاری کارگران واحدهای لبنی شهرستان سراب

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سراب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شش واحد لبنی در این شهرستان وجود دارد، ادامه داد: از این تعداد دو واحد لبنی به صورت کامل غیرفعال شده، دو واحد دیگر نیمه فعال بوده و در حال تعطیلی است و تنها دو واحد لبنی درحال فعالیت هستند.

وی کمبود سرمایه در گردش را یکی از علل مهم این تعطیلی ها عنوان کرد و گفت: به رغم اینکه در سال گذشته صندوق توسعه ملی، طرح حمایتی از تولیدکنندگان تصویب کرده اما تاکنون این مبلغ پرداخت نشده است و همچنین یکی دیگر از دلایل تعطیلی را می توان به افزایش هزنیه مواد اولیه اشاره کرد.

داود رفیقی به بیکاری بیش از 80 کارگر به دلیل تعطیلی این واحدها اشاره کرد و گفت: این تعطیلی ها، فرصت های شغلی در این شهرستان را یکی پس از دیگری می سوزاند و بدهی این کارخانجات به بانک ها به احتمال زیاد، این واحدها را به توقیف کامل توسط بانک ها بکشاند.

وی در ادامه افزود: اکثر واحدهای لبنی سراب به دلیل عدم استفاده از مدیریت علمی شامل مدیران تولید، بازاریابی و فروش، نتوانستند موفقیت های مطلوبی کسب کنند و واحد صنعتی خود را با سیاست های کلان کشوری همسو کنند بنابراین یکی دیگر از علل تعطیلی این واحدها را می توان به مدیریت سنتی اشاره کرد.

دلار ارزان شد، مواد اولیه ارزان نشد

رئیس هئیت مدیره یکی از واحدهای لبنی شهرستان سراب با بیان اینکه سهمیه ی شیر این کارخانه ساعتی 22.5 تن است ولی روزانه تنها 15 تن شیر به این واحد لبنی تعلق می گیرد، اظهار کرد: با اینکه دولت قیمت هر لیتر شیر برای روستائیان را یک هزار و 100 تومان مشخص کرده اما دامداران شیر را به قیمت یک هزار و 500 تومان به واحدهای لبنی به فروش می رسانند و چربی شیر را از رویش برمی دارند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، با اینکه قیمت دلار کاهش یافته اما مواد اولیه داخلی روز به روز افزایش می یابد و نظارتی از سوی دولت به افزایش این قیمت ها صورت نمی گیرد.

امین صدیق در ادامه به تولیدی های زیرزمینی اشاره کرد و گفت: برخی از افراد سودجو مراکز لبنی دستی و زیر زمینی احداث کرده و در این مراکز از انواع مواد اولیه غیر استاندارد استفاده می کنند و آن را به قیمت پایین تر به فروش می رسانند بنابراین محصولات واحدهای لبنی که به صورت استاندارد و توسط ماشین آلات بهداشتی به بازار عرضه می شود، به فروش نمی رسد.

وی از مسئولان خواست نظارتی بیشتری بر کیفیت شیر ارائه شده توسط دامداران و کنترل واحدهای لبنی زیر زمینی شهرستان سراب داشته باشند.

این واحد لبنی که از واحدهای نیمه فعال شهرستان سراب به شمار می رود ، هم اکنون تنها 78 نفر را به صورت نیمه وقت در اختیار دارد.

عدم وجود شیرصنعتی در سراب/ پای دلالان کوتاه شود

رئیس هئیت مدیره یکی دیگر از واحدهای لبنی سراب که گویی دل پری از وضع و اوضاع نابسامان لبنیات شهرستان سراب دارد، به خبرنگار مهر گفت: واحدهای لبنی، امروز در مرحله سودبری نیستند بلکه هدفشان بقا و توانایی در گردش چرخ مالی است چرا که رشد قیمت در محصولات لبنی با هزینه های کارخانه هم خوانی ندارد.

وی به نبود شیر صنعتی در شهرستان سراب اشاره کرد و گفت: یکی از عمده مشکلات شهرستان به این مسئله باز می گردد چرا که شیر موجود سنتی در منطقه توسط افراد سودجو دستکاری شده و واحدهای لبنی محکوم به خرید این نوع شیر هستند؛ همانطور که می دانیم شیر گاوها در خروس خوان صبح دوشیده می شود ولی این افراد سودجو یا همان دلالان، شیر را حوالی ساعت 12 ظهر به واحدهای سنتی می رساند که مشخص نیست چه موادی به شیر اضافه می کنند و از سوی دیگر عمر مفید شیر که تنها دو ساعت است از بین می رود.

غلامعباس آهنگر در ادامه افزود: با عدم وجود شیر صنعتی در منطقه سه فاکتور اصلی کمیت ، کفیت و قیمت تحت تأثیر این مسئله قرار می گیرد؛ با این حال شیر با کیفیت بسیار پایین، با قیمت بالایی به واحدهای لبنی فروخته می شود که هیچ مرجع کنترل کننده ای وجود ندارد که به این مسئله نظارت کند.

وی با بیان اینکه صنعت لبینات، پیچیدگی خاصی دارد و باید ارگانی متصدی واقعی شیر باشد، ادامه داد: دولت باید بیش از پیش و قوی تر از گذشته در صنعت لبینات مداخله کند و تنها واحدهای صنعتی را کنترل نکند بلکه بر شیر دامداران نظارت داشته باشد؛ و همچنین بهتر است شیر، سازمان مستقلی داشته باشد.

آهنگر همچنین از مسئولان شهرستان خواست تا بستر سرمایه گذاری در این شهرستان را فراهم کنند تا سرمایه گذاران دچار سردرگمی نشوند.

لزوم حمایت دولت از واحدهای صنعتی

نماینده مردم سراب در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر کمبود نقدینگی و نبود گردش مالی را از اصلی ترین علل تعطیلی های اکثر تولیدکنندگان به ویژه واحدهای لبنی عنوان کرد و گفت: متأسفانه این مشکل همه گیر بوده و تولیدی ها و واحدهای لبنی نتوانستند بر انظباط مالی خود، برنامه ریزی صحیحی داشته باشند.

وی خواستار حمایت مدیران استانی از مراکز صنعتی شد و افزود: دولت باید در بحث راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی و همچنین واحدهای لبنی شهرستان ورود کرده و تدابیر لازم را بیندیشد و از سوی دیگر بانک ها نیز در بحث اقتصادی با واحدهای صنعتی همسو باشد.

مهناز بهمنی با اشاره به عدم پرداخت سوبسید دامداران، ادامه داد: برخی از دلالان از این قضیه سواستفاده کرده و شیر را با رقم پایینی از دامداران خریده و آن را به واحدهای لبنی می فروشند که باید دست افراد سودجو کوتاه شده و خود نهادهای دامی توانایی فروش مستقیم شیر را داشته باشند.

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با اینکه چند واحد لبنی در سراب، چراغ کارخانه شان را خاموش کردند اما باز شیر به حدکافی به سایر واحدها نمی رسد و به گفته این واحدها، دلالان و افراد سودجو که گویی معضل بزرگی در این شهرستان هستند، این شیرها را به خارج از شهرستان نیز صادر می کنند.

گذشته از این مسئله، دولت یازدهم نیز باید تدبیری به حال واحدهای تولیدی و لبنی بیندیشد تا تعطیلی های این واحدها، یک بیکار دیگر را به جمع بیکاران اضافه نکند.

گزارش از شاهین بدرحیدری